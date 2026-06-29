Loạt dự án BT hơn 185.000 tỷ đồng vùa được TP Hồ Chí Minh thông qua

Ngày 19/6, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và các chính sách an sinh xã hội, với tổng nguồn lực đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều dự án trọng điểm được triển khai theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển không gian đô thị mới, tăng cường kết nối vùng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hình thành tuyến kết nối trực tiếp Cần Giờ - Vũng Tàu

Trong lĩnh vực giao thông, dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu là một trong những công trình nhận được nhiều sự quan tâm.

Phối cảnh dự án cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng, chiều dài hơn 14 km, quy mô 6 làn xe. Công trình gồm gần 1,9 km đường dẫn, khoảng 8 km cầu vượt biển, 295 m đường kết nối vào hầm và gần 3,85 km hầm vượt biển.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo hành lang kết nối trực tiếp giữa khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu, thay thế lộ trình hiện nay phải đi vòng qua Đồng Nai. Thời gian di chuyển dự kiến được rút ngắn từ 90 - 120 phút xuống còn khoảng 10 - 20 phút. Cùng với đó, HĐND TP Hồ Chí Minh cũng thông qua chủ trương đầu tư tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành theo hình thức BT.

Dự án dài hơn 42 km, tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối sân bay Long Thành với khu du lịch Hồ Tràm, đồng thời đầu tư hệ thống đường song hành tại các khu vực dân cư nhằm tạo dư địa phát triển đô thị và dịch vụ trong tương lai.

Chỉnh trang khu dân cư trung tâm thành phố

Ở lĩnh vực chỉnh trang đô thị, HĐND TP Hồ Chí Minh quyết định triển khai hai dự án lớn tại khu Mả Lạng và khu Chợ Gà - Gạo. Khu Mả Lạng, nằm trong phạm vi các tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh, có khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng, liên quan đến 1.459 hộ dân với gần 4.700 nhân khẩu.

Trong khi đó, khu Chợ Gà - Gạo, nằm giữa các tuyến đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin và hẻm 3 Yersin, có 252 căn nhà thuộc phạm vi dự án, ảnh hưởng đến 192 hộ dân.

Tổng mức đầu tư chỉnh trang hai khu vực này hơn 16.300 tỷ đồng.

Theo đánh giá, đây là những khu dân cư hình thành từ nhiều thập niên trước, hiện đối mặt với tình trạng hạ tầng xuống cấp, mật độ dân cư cao và không còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị trung tâm.

Xây cầu đi bộ nối Bến Nhà Rồng với Bến Bạch Đằng

Một dự án đáng chú ý khác là công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng với tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu vực này sẽ trở thành tổ hợp văn hóa, công viên và không gian công cộng quy mô lớn ven sông Sài Gòn, kết nối liên hoàn từ Ba Son, Bến Bạch Đằng đến Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Tại khu vực Bến Nhà Rồng, dự án bao gồm việc xây dựng công viên văn hóa, cải tạo trụ sở Cảng Sài Gòn thành không gian trưng bày, lưu trữ hiện vật, thư viện và tổ chức sự kiện.

Một điểm nhấn được nghiên cứu là phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche-Tréville gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Ngoài ra, hàng loạt hạng mục giao thông cũng được đầu tư như mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8 - 10 làn xe, xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, xây mới cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2 và đường Huỳnh Tấn Phát.

Đặc biệt, một cây cầu đi bộ sẽ được xây dựng để kết nối trực tiếp khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng, hình thành tuyến không gian công cộng liên hoàn dọc bờ sông Sài Gòn.

Cầu đi bộ sông Sài Gòn (cầu đi bộ Thủ Thiêm) là dự án nối bờ Quận 1 (Bến Bạch Đằng, Quảng trường Mê Linh) với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Cây cầu dài 720 m, có thiết kế hình lá dừa nước độc đáo, được đầu tư gần 1.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào dịp lễ 2/9/2026.

Tại khu vực Bến Bạch Đằng, thành phố cũng dự kiến ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đậu xe ngầm kết hợp trung tâm thương mại ngầm, mở rộng bờ sông và hệ thống kè ven sông.

Miễn phí xe buýt đến hết năm 2026

Cùng với các quyết sách về hạ tầng, HĐND TP Hồ Chí Minh cũng thông qua nhiều chính sách dân sinh đáng chú ý.

Từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, người dân được miễn phí sử dụng xe buýt với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 665 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Trong ba tháng đầu triển khai, hành khách được miễn phí hoàn toàn và không bắt buộc định danh.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, chính sách hỗ trợ 100% giá vé vẫn được duy trì, nhưng người dân cần thực hiện định danh thông qua các phương thức điện tử như thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo, VNeID hoặc các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố cũng quyết định chi quà tặng cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo với mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/người.

Tổng kinh phí dự kiến hơn 179 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hơn 165 tỷ đồng sẽ được sử dụng để tri ân hơn 43.000 người hoạt động không chuyên trách tại các phường, xã, khu phố và ấp.

Mục tiêu thu ngân sách vượt 1 triệu tỷ đồng

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết thành phố tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% và phấn đấu tổng thu ngân sách cả năm đạt trên 1 triệu tỷ đồng.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 500.069 tỷ đồng, tương đương 61,9% dự toán năm. Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 312.429 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5%; doanh thu du lịch đạt gần 214.000 tỷ đồng, tăng 63,9%.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, thành phố đã cắt giảm, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính; số hóa 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch và kết nối 5,7 triệu dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đáng chú ý, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP Hồ Chí Minh đã tăng 12 bậc, lần đầu tiên lọt vào nhóm 100 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu thế giới.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận một số khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ như tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, vướng mắc giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm, tình trạng ngập nước cục bộ, ùn tắc giao thông và áp lực về trường học, y tế phục vụ người dân.