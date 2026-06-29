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Hôm nay công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày sa bàn quy hoạch

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

8h hôm nay 29/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm.

Hội nghị có khoảng 1.200 đại biểu tham gia, trong đó có các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Theo chương trình, hội nghị sẽ chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thông qua bộ phim giới thiệu tổng quan về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội và tầm nhìn dài hạn của Thủ đô trong giai đoạn mới.

14h cùng ngày, triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm.

Khu vực trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong Trailer quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Nguồn: UBND TP Hà Nội

Để người dân hình dung hình ảnh Thủ đô trong những năm tới, Ban tổ chức trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping.

Cụ thể, tầng 1 (khu vực trung tâm) Bảo tàng Hà Nội được bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể đường kính 7 m, cập nhật đầy đủ chỉ giới mới của đồ án 100 năm. Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200 m2 trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping hiển thị sinh động và trực quan định hướng quy hoạch.

Phối cảnh sông Hồng đoạn qua cầu Nhật Tân. Nguồn: UBND TP Hà Nội

Tầng 4 cũng bố trí hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố; bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng.

Ngoài ra, Bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.

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Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

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