Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 11,9% trong 6 tháng cuối năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Mục tiêu tăng trưởng GDP

Trong Nghị quyết, theo báo cáo của các bộ, địa phương, GDP cả năm nay dự kiến tăng 8,7%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm hai con số (10%), Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm là 11,9%. Cũng theo kịch bản của Chính phủ, các ngành được đặt mục tiêu tăng trưởng cao là: Sản xuất điện 16,9%; xây dựng 17,6%; lưu trú - ăn uống 17,3%; Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 14%…

Về kịch bản tăng trưởng của các địa phương, để đóng góp chung vào mức tăng trưởng hai con số, tăng trưởng của TPHCM phải đạt 10,2%; Hà Nội 11%. Trong khi đó, TP. Hải Phòng và Quảng Ninh cần đạt cùng mức tăng 13%; Bắc Ninh 12,5%; Đà Nẵng 11,22%…

Theo Chính phủ, trong nửa đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục được thúc đẩy gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm là 11,9%.

Để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng đề ra, về chính sách điều hành, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó khẩn trương tham mưu, trong tháng 6/2026 trình Chính phủ điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến giá thế giới.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao, giải ngân vốn ngân sách trung ương các bộ, cơ quan, địa phương được giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2026 và nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2025.

“Xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng, từng quý, làm cơ sở cảnh báo sớm và chỉ đạo, điều hành kịp thời; tiếp tục thực hiện nghiêm việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân”, Chính phủ yêu cầu.

Về chính sách tiền tệ, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan để theo dõi tình hình dòng ngoại tệ vào, ra nền kinh tế, nhất là của các doanh nghiệp có kim ngạch xuất, nhập khẩu lớn nhằm có giải pháp phù hợp; tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát thị trường ngoại hối, ổn định thị trường ngoại hối.

Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; có cơ chế, giải pháp để đảm bảo nguồn vốn tín dụng cho các dự án lớn, trọng điểm, dự án được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư…

Về phối hợp chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 2026 tiếp tục nghiên cứu nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại để bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

"Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ về điều hành tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại hệ thống ngân hàng thương mại để hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn cho nền kinh tế", Chính phủ yêu cầu.

Tính toán kỹ lưỡng thời điểm điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý

Trong Nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu phát triển bền vững, an toàn, lành mạnh thị trường bất động sản.

Các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình... chủ động rà soát, điều chỉnh, đề xuất để xác định cụ thể vị trí, quy mô phát triển nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn với trọng tâm xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo phân khúc làm cơ sở quy hoạch và phân bổ nguồn lực.

Về điều hành lạm phát và bảo đảm an ninh năng lượng, giao Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan, địa phương phối hợp làm tốt công tác quản lý giá cả, thị trường, điều tiết cung - cầu. Nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng mức độ, phạm vi, thời điểm điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý để kiểm soát lạm phát; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi, tăng giá bất thường, bảo đảm kiểm soát theo kịch bản.

Yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, điều hành giá xăng dầu và thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn xăng dầu.

Thường xuyên rà soát, dự báo, cập nhật các kịch bản và kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia, ứng phó với các tình huống cực đoan, bất lợi, thậm chí có thể xảy ra. Chủ động phương án nhập khẩu điện, không để thiếu điện cho sản xuất trong mọi tình huống.