Bí thư Hà Nội kiểm tra các dự án giao thông hướng tâm quan trọng

Chiều 28/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai; Dự án đầu tư hoàn thiện tuyến quốc lộ 21B theo quy hoạch.

Chốt hạn thông xe kỹ thuật

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông hướng tâm phía Tây Nam Thủ đô. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 21,7km, quy mô mặt cắt ngang 50-60m.

Dự án bao gồm 5 gói thầu xây lắp; đầu tư đồng bộ nền, mặt đường, cầu, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ. Tổng diện tích thu hồi đất khoảng 105,13ha. Địa điểm thực hiện đi qua địa bàn 7 phường, xã, gồm: Kiến Hưng, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Chương Mỹ, Xuân Mai và Phú Nghĩa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai. Ảnh: HNM.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 9.590,8 tỷ đồng. Về tiến độ triển khai thực hiện, dự án được khởi công ngày 12/3/2022; thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2027. Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026; mục tiêu điều hành hiện nay là hoàn thành dứt điểm trong tháng 7/2026 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong quý I/2027...

Tiến độ thi công xây lắp của Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai được chia thành 5 gói thầu, giá trị thực hiện đến nay đạt 349,5/2.265,37 tỷ đồng, tương đương 15,43% giá trị hợp đồng xây lắp. Một số hạng mục cầu đạt tiến độ tốt: Cầu Đồng Trữ đạt khoảng 94,89%; cầu Tân Trượng đạt khoảng 86%.

Kiểm tra thực địa tại Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ rõ đây là dự án có mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông nhưng đang triển khai chậm, nhất là ở các gói thầu số 5, số 2, số 1...

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Trần Đức Thắng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu các xã, phường đến ngày 30/6 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; trong tháng 7 hoàn thành phá dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Về tiến độ thi công dự án, ông Trần Đức Thắng yêu cầu các nhà thầu khi được bàn giao mặt bằng sạch cần huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ để quyết tâm thực hiện thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2027.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các đơn vị, cơ quan liên quan theo dõi sát tiến độ, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan nếu tiếp tục để xảy ra chậm tiến độ tại dự án giao thông quan trọng này.

Sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ thi công quốc lộ 21B



Dự án đầu tư hoàn thiện tuyến quốc lộ 21B theo quy hoạch giữ vai trò kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với các địa phương phía Nam thành phố và tỉnh Ninh Bình; đồng thời, là trục giao thông chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đô thị và công nghiệp khu vực phía Nam Thủ đô. Dự án có tổng chiều dài tuyến qua địa bàn Hà Nội khoảng 41,77km, mặt cắt ngang 35m.

Về tiến độ triển khai thực hiện dự án, đến nay, dự án đã hoàn thành theo quy hoạch 6,25km; đang được triển khai 5 dự án thành phần, tổng chiều dài 16,64km. Còn 5 đoạn, tổng chiều dài 18,88km, chưa được đầu tư theo quy hoạch. Sở Xây dựng đang đề xuất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố lập một dự án tổng thể, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.500 tỷ đồng, trình phê duyệt trong năm 2026, khởi công năm 2027 và thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Chỉ đạo tại thực địa Dự án đầu tư hoàn thiện tuyến quốc lộ 21B theo quy hoạch, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, việc đầu tư xây dựng tuyến đường phân tán thành nhiều dự án, nhiều chủ đầu tư khác nhau là nguyên nhân làm chậm tiến độ chung của toàn dự án.

Nhấn mạnh đây là tuyến giao thông hướng tâm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của khu vực phía Nam Thủ đô và phục vụ quá trình phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trong đó, các địa phương phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các phần diện tích còn lại trước ngày 15/7 để khẩn trương bàn giao cho nhà thầu thi công.

Thống nhất chủ trương triển khai đầu tư đồng bộ toàn tuyến quốc lộ 21B theo quy hoạch, ông Trần Đức Thắng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo giao một đơn vị làm chủ đầu tư để nghiên cứu triển khai dự án tổng thể đối với 18,88km còn lại. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu bố trí nguồn vốn, đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công. Các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm kế hoạch đề ra của dự án.