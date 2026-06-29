Bí thư Thành ủy Hà Nội: Mọi dự án phát triển đều phải trả lời câu hỏi người dân được hưởng gì

Sáng 29/6, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 .

Mọi nhà đầu tư đến với Hà Nội đều được tiếp cận thông tin minh bạch

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, động lực đột phá từ thể chế, không gian mới từ quy hoạch sẽ là bệ phóng cho thành phố hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

“Thành phố nhận thức sâu sắc rằng: yếu tố quan trọng có ý nghĩa then chốt quyết định sự thành công không gì khác chính là tinh thần năng động, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và tự hào của mỗi cán bộ công chức các cấp trong vai trò kiến tạo để Nhân dân, doanh nghiệp phát huy vai trò là trung tâm, chủ thể, động lực của phát triển”, ông Trần Đức Thắng nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Duy Phạm.

Theo ông Trần Đức Thắng, TP Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên quản trị đô thị hiện đại, nền hành chính kỷ cương, hiệu quả thực chất và đồng hành cùng nhà đầu tư . Tập trung cải cách mạnh mẽ thực chất thủ tục hành chính. Kiên quyết xử lý các biểu hiện chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Thành phố cam kết: mọi nhà đầu tư đến với Hà Nội đều được tiếp cận thông tin minh bạch, bình đẳng,..; được lắng nghe, được tạo điều kiện thuận lợi và được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.

Thành phố cũng thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng dẫn dắt. Thành phố tập trung sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và các nguồn đầu tư ngoài nhà nước để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như: các tuyến đường vành đai, các cây cầu vượt sông Hồng , hệ thống giao thông công cộng, khu công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng, tài chính, giáo dục, y tế và môi trường. Đầu tư công sẽ kích hoạt, thu hút các nguồn lực đầu tư của xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nêu, thành phố sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định sự thành công, tạo bước đột phá trong kỷ nguyên mới. Thành phố sẽ phát huy hiệu quả vai trò trung tâm của cả nước về giáo dục, khoa học công nghệ để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển (R&D). Thu hút nhân tài, lực lượng lao động trẻ thông qua các chính tiếp cận nhà ở, hệ thống an sinh đa tầng, chất lượng cao cho mọi người dân.

“Đặt người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm. Mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển của Thủ đô cuối cùng đều phải trả lời những câu hỏi căn bản: người dân được hưởng gì, chất lượng cuộc sống được nâng lên như thế nào và bản sắc Thăng Long - Hà Nội được gìn giữ, phát huy ra sao. Phát triển Thủ đô không chỉ là mở rộng quy mô không gian đô thị hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn phải tạo lập môi trường sống văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho mỗi người dân”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu.



Quyết tâm trở thành nơi hội tụ của đổi mới sáng tạo và những giá trị phát triển bền vững

Trong bài phát biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn, các nhà đầu tư đến với Hà Nội bằng khát vọng phát triển dài hạn, bằng sự chuyên nghiệp và bằng cam kết cùng thành phố kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội và cho doanh nghiệp.

“Hà Nội cam kết đồng hành bằng một môi trường đầu tư minh bạch, thể chế ngày càng hoàn thiện, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và một nền hành chính kỷ cương cùng tinh thần phục vụ hiệu quả. Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của Thủ đô”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói, yêu cầu UBND thành phố, các sở, ban, ngành và các xã, phường, ngay sau hội nghị, khẩn trương rà soát và triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần mới: phục vụ nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, hành động quyết liệt hơn và chịu trách nhiệm cao hơn. Mỗi cán bộ tiếp xúc với nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là người đại diện cho hình ảnh của Hà Nội; một quyết định kịp thời, minh bạch có thể củng cố thêm niềm tin và mở ra những cơ hội phát triển mới cho Thủ đô.

Theo ông Trần Đức Thắng, Hà Nội không chỉ có khát vọng trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư, mà còn quyết tâm trở thành nơi hội tụ của đổi mới sáng tạo và những giá trị phát triển bền vững. Đó là tầm nhìn về một Thủ đô xanh, thông minh, đáng sống; có năng lực cạnh tranh cao và giàu bản sắc Việt Nam.

“Với quyết tâm đó, Hà Nội sẽ nỗ lực biến những cam kết của hôm nay thành những hành động cụ thể, những dự án cụ thể và những kết quả cụ thể, để Quy hoạch tổng thể Thủ đô thực sự trở thành động lực phát triển, tạo dựng niềm tin và mở ra một giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.