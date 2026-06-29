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Vị trí Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô trong Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô được quy hoạch tại khu vực phía Nam, dự kiến có công suất 30 đến 50 triệu hành khách mỗi năm và sẽ được nghiên cứu đầu tư trong giai đoạn 2031 đến 2045.

Sáng 29/6, UBND TP Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng phát triển hệ thống cảng hàng không kép, gồm nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và xây dựng Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô sẽ được bố trí tại khu vực cực phía Nam của Hà Nội, thuộc khu vực xã Ứng Hòa, Chuyên Mỹ.

Sân bay được quy hoạch trên diện tích khoảng 1.500 ha, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có công suất dự kiến 30 đến 50 triệu hành khách mỗi năm và phát triển theo mô hình đô thị sân bay.

Quy hoạch sân bay phía Nam của Hà Nội (Clip: NXH)

Vị trí Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô trong Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm- Ảnh 1.

Ảnh: Quy hoạch quốc gia

Quy hoạch cũng xác định việc nghiên cứu, đầu tư xây dựng Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô là một trong những dự án ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2031 đến 2045.

Trước đó, trong hồ sơ dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được công bố lấy ý kiến vào hồi tháng 3, Hà Nội dự kiến đặt vị trí sân bay thứ 2 trên địa bàn địa giới hành chính các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức, Kim Đường, huyện Ứng Hòa; cách trung tâm thành phố trong vòng khoảng 40 km.

Theo định hướng quy hoạch, sân bay mới sẽ được kết nối với đô thị Phú Xuyên theo mô hình đô thị sân bay.

Hệ thống giao thông kết nối gồm các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Chợ Bến - Yên Mỹ; các trục đô thị Ngọc Hồi - Phú Xuyên và trục kinh tế phía Nam; cùng tuyến đường sắt đô thị số 9 theo hướng Ngọc Hồi - Thường Tín - Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô - Phú Xuyên.

Thành phố cũng định hướng bố trí một ga đường sắt tốc độ cao gần khu vực sân bay, đồng thời dự trữ quỹ đất để phát triển các tuyến giao thông hướng Nam và các trục kết nối Đông - Tây nhằm phát huy vai trò của đầu mối giao thông này.

Song song với việc xây dựng sân bay mới, Quy hoạch tổng thể Thủ đô xác định tiếp tục nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lên công suất khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm, mở rộng diện tích lên khoảng 1.500 ha về phía Nam.

Vị trí Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô trong Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm- Ảnh 2.

Ảnh: NXH

Bên cạnh đó, thành phố sẽ nâng cấp, mở rộng, bổ sung chức năng lưỡng dụng cho các sân bay quân sự Gia Lâm, Hoà Lạc; thiết lập các điểm đầu mối cất/hạ tại khu vực Hòa Lạc, Sóc Sơn, trên các tòa nhà cao tầng, các khu vực bến, bãi phù hợp để phục vụ phương tiện công nghệ mới (drone, taxi bay,…) phục vụ dịch vụ vận chuyển công nghệ.

Theo quy hoạch, hệ thống cảng hàng không kép cùng các hành lang kinh tế quốc tế sẽ góp phần tăng cường kết nối Hà Nội với các tỉnh trong nước và các thị trường quốc tế, đặc biệt thông qua các hành lang kinh tế kết nối với Trung Quốc và Lào. Đồng thời, thành phố sẽ xây dựng các trung tâm trung chuyển hành khách đa phương thức cấp quốc gia tại khu vực Nội Bài và Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô.

Ảnh: NXH

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

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