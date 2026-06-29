Chính sách mới về thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7 tất cả mọi người cần biết

Văn phòng Quốc hội vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 112/VBHN-VPQH: Luật Thuế thu nhập cá nhân. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Một số chính sách mới liên quan Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có thể kể đến như: Bổ sung thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vàng miếng, tài sản số; quy định hộ, cá nhân kinh doanh được trừ đi chi phí để tính thuế như doanh nghiệp; áp thuế 5% đối với cá nhân cho thuê bất động sản.

Theo luật mới, đáng chú ý là người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công dưới 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) (đối với người không có người phụ thuộc) sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng

Theo quy định mới, mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế được nâng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm), tăng 4,5 triệu đồng. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc cũng tăng từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ này, người lao động độc thân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không quá 15,5 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với người có người phụ thuộc, ngưỡng thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ tiếp tục được nâng lên tương ứng với số người phụ thuộc được tính giảm trừ.

Người nộp thuế sẽ được áp dụng giảm trừ gia cảnh trước khi tính thuế. Ngoài bản thân, mỗi người phụ thuộc (như con, vợ/chồng không có khả năng lao động, bố mẹ hết tuổi lao động hoặc không nơi nương tựa…) được giảm trừ 6,2 triệu đồng/tháng và chỉ tính cho một người nộp thuế duy nhất. Mức giảm trừ có thể được điều chỉnh theo biến động giá cả và thu nhập do Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong từng thời kỳ.

Đặc biệt, mặc dù Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nhưng mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng cho cả kỳ tính thuế năm 2026. Điều này đồng nghĩa, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026, người nộp thuế sẽ được áp dụng mức giảm trừ 15,5 triệu đồng/tháng đối với bản thân và 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc cho thu nhập phát sinh từ ngày 1/1/2026.

21 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026

Điều 4 của Luật quy định cụ thể về các thu nhập được miễn thuế, trong đó có một số trường hợp như sau:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường; sản xuất muối; thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

5. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

6. Thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

7. Thu nhập từ kiều hối.

8. Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

9. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả.

10. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

b) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

11. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

12. Thu nhập nhận được từ các tổ chức và quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.

13. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xem toàn văn Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất