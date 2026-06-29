Cục Thuế gửi thông báo đến người nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế đất

Cục Thuế vừa ban hành Công điện số 14/CĐ-CT yêu cầu cơ quan thuế các cấp khẩn trương triển khai Nghị định 245/2026/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2026, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Theo đó, Cục Thuế cho biết đã ban hành Công điện số 14/CĐ-CT chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động triển khai đồng bộ Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2026.

Theo Công điện, Nghị định 245/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/6/2026 đến hết ngày 30/12/2026. Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách đến công chức thuế và người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện.

Đáng chú ý, Cục Thuế lưu ý một số nội dung quan trọng về thời gian gia hạn.

Đối với thuế GTGT, thời gian gia hạn tối đa là 5 tháng đối với số thuế của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9/2026 và kỳ tính thuế quý II, quý III/2026 (không áp dụng đối với thuế GTGT khâu nhập khẩu).

Đối với thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thời gian gia hạn tối đa cũng là 5 tháng đối với các kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9/2026 và kỳ tính thuế quý II, quý III/2026.

Thuế TNDN tạm nộp của quý II/2026 được gia hạn 3 tháng, trong khi thuế TNDN tạm nộp của quý III/2026 được gia hạn 2 tháng.

Ngoài ra, người nộp thuế còn được gia hạn 5 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026, tương ứng số tiền thuê đất của kỳ thứ nhất năm 2026.

Theo Nghị định 245/2026/NĐ-CP, thời hạn nộp sau khi được gia hạn được xác định cụ thể.

Đối với thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

- Kỳ tính thuế tháng 5/2026: chậm nhất ngày 20/11/2026.

- Kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8 và 9/2026: chậm nhất ngày 21/12/2026.

- Kỳ tính thuế quý II/2026: chậm nhất ngày 2/11/2026.

- Kỳ tính thuế quý III/2026: chậm nhất ngày 30/12/2026.

Đối với thuế TNDN:

- Thuế TNDN tạm nộp quý II/2026: chậm nhất ngày 2/11/2026.

- Thuế TNDN tạm nộp quý III/2026: chậm nhất ngày 30/12/2026.

Đối với tiền thuê đất, 50% số tiền thuê đất kỳ thứ nhất năm 2026 được gia hạn đến chậm nhất ngày 2/11/2026.

Một điểm đáng lưu ý khác là người nộp thuế chỉ cần nộp Văn bản đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ số thuế và tiền thuê đất phát sinh thuộc diện được gia hạn.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, thời hạn cuối cùng để nộp Văn bản đề nghị gia hạn là ngày 2/11/2026.

Nghị định cũng quy định không tính tiền chậm nộp đối với các khoản thuế và tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn. Trường hợp hệ thống quản lý thuế đã tính tiền chậm nộp thì cơ quan thuế sẽ thực hiện điều chỉnh, hủy số tiền chậm nộp theo quy định.

Đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau, chỉ cần có hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 245/2026/NĐ-CP thì sẽ được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN theo quy định.

Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng chính sách gia hạn khá rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất, xây dựng, vận tải, lưu trú và ăn uống, giáo dục, y tế, kinh doanh bất động sản, du lịch, công nghệ thông tin, lập trình máy tính, xử lý dữ liệu, hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí cùng nhiều ngành sản xuất công nghiệp khác.

Theo quy định, sau khi hết thời gian gia hạn, việc nộp thuế và tiền thuê đất sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp các khoản thuế hoặc tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trước ngày 27/6/2026 thì không được điều chỉnh lại.



