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Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội, lần đầu tiên người dân được tận mắt trải nghiệm công nghệ hiện đại

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều nay, Bảo tàng Hà Nội chính thức mở cửa cho toàn dân tham quan miễn phí triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài từ 29/6-29/8.

Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội - Ảnh 1.

Vào ngày 29/6, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm kết hợp công bố đồ án đồng thời với không gian triển lãm giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội cùng. Ảnh: Hoài Nam

Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội - Ảnh 2.

Ngay từ chiều ngày 29/6, rất nhiều người dân đã đến bảo tàng Hà Nội để tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Hoài Nam

Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội - Ảnh 3.

Theo đó, Tầng 1 (Khu vực trung tâm) bố trí Sa bàn tròn quy hoạch tổng thể (đường kính 7m) cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm. Ảnh: Hoài Nam

Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội - Ảnh 4.

Hệ thống pano khổ lớn trưng bày các Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn Thành phố. Ảnh: Hoài Nam

Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội - Ảnh 5.
Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội - Ảnh 6.

Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200m² được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Hoài Nam

Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội - Ảnh 7.

Đây là lần đầu tiên, một đồ án quy hoạch tầm nhìn thế kỷ được giới thiệu tới công chúng thông qua không gian trưng bày ứng dụng công nghệ số hiện đại. Ảnh: Hoài Nam

Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội - Ảnh 8.

Ngoài ra tại bảo tàng còn có trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của Thành phố. Ảnh: Hoài Nam

Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội - Ảnh 9.

Các bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của Thành phố. Ảnh: Hoài Nam

Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội - Ảnh 10.

Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài từ 29/6-29/8. Ảnh: Hoài Nam

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Giang Anh

An Ninh Tiền Tệ

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