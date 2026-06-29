Cận cảnh từng 'ngóc ngách' tại triển lãm Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội, lần đầu tiên người dân được tận mắt trải nghiệm công nghệ hiện đại
Chiều nay, Bảo tàng Hà Nội chính thức mở cửa cho toàn dân tham quan miễn phí triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài từ 29/6-29/8.
Vào ngày 29/6, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm kết hợp công bố đồ án đồng thời với không gian triển lãm giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội cùng. Ảnh: Hoài Nam
Ngay từ chiều ngày 29/6, rất nhiều người dân đã đến bảo tàng Hà Nội để tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Hoài Nam
Theo đó, Tầng 1 (Khu vực trung tâm) bố trí Sa bàn tròn quy hoạch tổng thể (đường kính 7m) cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm. Ảnh: Hoài Nam
Hệ thống pano khổ lớn trưng bày các Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn Thành phố. Ảnh: Hoài Nam
Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200m² được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Hoài Nam
Đây là lần đầu tiên, một đồ án quy hoạch tầm nhìn thế kỷ được giới thiệu tới công chúng thông qua không gian trưng bày ứng dụng công nghệ số hiện đại. Ảnh: Hoài Nam
Ngoài ra tại bảo tàng còn có trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của Thành phố. Ảnh: Hoài Nam
Các bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của Thành phố. Ảnh: Hoài Nam
Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài từ 29/6-29/8. Ảnh: Hoài Nam
Giang Anh
An Ninh Tiền Tệ
Theo
An Ninh Tiền Tệ
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