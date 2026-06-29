Từ ngày 1/7: Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể giao bố mẹ, vợ chồng làm kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người thân làm kế toán

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 58/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 1/7, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong khi đó, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế vẫn phải lập báo cáo tài chính hằng năm và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Theo quy định mới của Bộ Tài chính, từ ngày 1/7, doanh nghiệp siêu nhỏ được phép bố trí cha mẹ, vợ chồng, con cái hoặc anh chị em ruột làm kế toán.

Thông tư cũng quy định doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Trường hợp bố trí phụ trách kế toán thì người này được ký thay kế toán trưởng trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị.

Đáng chú ý, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người làm kế toán là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu đơn vị. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể bố trí người quản lý, thủ kho, thủ quỹ, người mua bán tài sản trong đơn vị hoặc thuê dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật.

Cắt giảm 56 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Theo Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm từ 198 xuống còn 142 ngành, tương đương cắt giảm khoảng 30%.

Các ngành, nghề vẫn thuộc diện đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, vàng, xăng dầu, vận tải hàng không, bất động sản, dịch vụ viễn thông, mạng xã hội, khám chữa bệnh...Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Cũng từ ngày 1/7, theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, Chính phủ phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực: công an; công thương; khoa học và công nghệ; nội vụ; quốc phòng; tư pháp; tài chính; xây dựng; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; giáo dục và đào tạo.

Đáng chú ý, ba thủ tục bị bãi bỏ gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy; nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy; và phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân.

Bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy với công trình, phương tiện.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình hoặc chủ phương tiện giao thông phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thi công, giám sát thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Hà Nội: Đăng ký doanh nghiệp chỉ 2 ngày

Theo Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND, từ ngày 1/7, nhiều thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội được rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Các thủ tục được áp dụng gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh; đăng ký doanh nghiệp hình thành trên cơ sở chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

Đối với thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và giải thể doanh nghiệp, thời gian giải quyết được rút xuống còn 4 ngày làm việc.