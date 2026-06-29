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Siêu sân bay 5 sao, trị giá gần 8 tỷ USD, đẳng cấp top 10 thế giới của Việt Nam đang có tiến độ ra sao?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo chủ trương được Quốc hội thông qua, dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 196.370 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, chiều ngày 27/6, ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương đã thông tin về tiến độ các dự án lớn tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải.

Hội nghị do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì, được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới đầu cầu các tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo về dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Siêu sân bay 5 sao, trị giá gần 8 tỷ USD, đẳng cấp top 10 thế giới của Việt Nam đang có tiến độ ra sao?- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Trong đó, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh. Theo chủ trương được Quốc hội thông qua, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.370 tỷ đồng, đáp ứng khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm đến 2030 và khoảng 50 triệu hành khách/năm đến năm 2050.

Chính phủ định hướng Gia Bình đạt chuẩn quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững; phục vụ khai thác lưỡng dụng và hướng tới nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo đánh giá của Skytrax.

Theo báo cáo từ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 18/6, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ 1.700 hộ dân trong khu vực quy hoạch. Vào ngày 20/6, tỉnh đã bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư triển khai thi công.

Đáng chú ý, quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế nhờ sự đồng thuận cao của người dân. Địa phương cũng đã cấp phép 22 mỏ vật liệu nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ dự án.

Bên cạnh đó, với dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, tỉnh đã chủ động chia thành ba dự án thành phần để triển khai. Công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 80%, với 304/310ha được bàn giao cho nhà đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, địa phương phát động lễ ra quân thi công vào ngày 19/5 và triển khai đồng loạt các hạng mục.

Ông Phạm Hoàng Sơn cho biết, riêng đoạn tuyến dài 9km hiện chưa có nhà đầu tư quan tâm, vì vậy, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện, đảm bảo đồng bộ toàn tuyến phục vụ Hội nghị APEC. Ngày 26/6, tỉnh đã ký kết hợp đồng BT với nhà đầu tư sau khi thống nhất với Hà Nội.

Cũng tại Hội nghị, Bắc Ninh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm triển khai tuyến đường Vành đai 5 đoạn qua địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, nhằm tránh nguy cơ chậm giải ngân và tăng cường kết nối liên vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quyết tâm tập trung cao độ, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Tỉnh Bắc Ninh đang triển khai các nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị, phục vụ Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ Đề án, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 10. Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026, thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.


Hà Giang

An ninh tiền tệ

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