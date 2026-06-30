Tất cả người lao động trên cả nước chú ý tin vui rất lớn về thuế áp dụng từ 1/7

Từ 1/7, miễn thuế với tiền lương làm đêm, làm thêm giờ

Kể từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ chính thức đi vào đời sống với nhiều cải cách mang tính đột phá. Thay đổi lớn nhất và nhận được sự quan tâm nhất từ người lao động chính là việc đưa tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, cùng tiền công trả cho những ngày chưa nghỉ phép vào diện được miễn thuế hoàn toàn.

Quy định miễn thuế đối với phần thu nhập từ làm đêm và tăng ca không chỉ đơn thuần là một chính sách tài chính, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Làm việc ngoài giờ hay vào ban đêm luôn đòi hỏi người lao động phải tiêu tốn nhiều công sức, hao tổn sức khỏe lớn hơn và phải hy sinh thời gian dành cho gia đình.

Do đó, việc không đánh thuế vào phần thu nhập gia tăng này thể hiện sự ghi nhận công bằng của Nhà nước đối với những nỗ lực vượt bậc của người lao động.

Về mặt kinh tế, chính sách này trực tiếp giúp người lao động nâng cao thu nhập thực tế (thu nhập ròng), tạo động lực tái tạo sức lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống trong bối cảnh áp lực chi tiêu ngày càng tăng.

Đối với doanh nghiệp, đây cũng là một công cụ hỗ trợ gián tiếp, giúp tăng tính hấp dẫn của các ca làm việc đặc thù mà không làm phát sinh thêm quá nhiều chi phí quản lý, từ đó thúc đẩy năng suất và hiệu quả sản xuất chung của nền kinh tế.

Chi tiết danh mục các khoản thu nhập được miễn thuế khác

Bên cạnh đó, khung pháp lý mới cũng bổ sung nhiều nguồn thu nhập khác vào danh sách không phải chịu thuế như các khoản từ thị trường tín chỉ carbon, lĩnh vực nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tổng số khoản thu nhập được miễn thuế lên 21 khoản cụ thể.

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