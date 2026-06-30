Khởi công 8 dự án trọng điểm gần 10 tỷ USD nhân kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Theo kế hoạch, lễ khởi công diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 1/7 tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và được truyền hình trực tiếp. Đây là hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua, thể hiện quyết tâm của thành phố trong triển khai các nghị quyết phát triển, đồng thời khẳng định định hướng đầu tư mạnh vào hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại để tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, 8 dự án được lựa chọn khởi công đều đã hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết và trước đó đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư. Tổng mức đầu tư các công trình lên tới hơn 253.045 tỷ đồng (khoảng 9,6 tỷ USD), chủ yếu huy động theo hình thức đối tác công tư (PPP) cùng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Phối cảnh khu công viên văn hóa Bến Nhà Rồng sau khi hoàn thiện.

Trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, thành phố sẽ khởi công công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Dự án được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho không gian ven sông Sài Gòn.

Ở lĩnh vực giao thông, nhiều dự án kết nối chiến lược cũng đồng loạt được triển khai, gồm cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) và cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh).

Riêng dự án cầu đường Bình Tiên đã được UBND TPHCM phê duyệt dự án thành phần từ ngày 20/3/2026. Công tác lựa chọn nhà thầu hoàn tất trước ngày 29/6, hợp đồng được ký vào ngày 30/6 để bảo đảm khởi công đúng tiến độ. Tương tự, dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài cũng hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với nhà thầu trước thời điểm khởi công.

Bên cạnh đó, hai dự án nút giao kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành gồm nút giao với đường Rừng Sác và nút giao hoàn chỉnh với quốc lộ 50 cũng sẽ chính thức triển khai sau khi hoàn thành các thủ tục phê duyệt và lựa chọn nhà thầu.

Danh mục khởi công lần này còn có Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1). Theo Sở Xây dựng, dự án đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ngày 25/6/2026. Báo cáo nghiên cứu khả thi cũng được Bộ Xây dựng thông qua ngày 26/6, đáp ứng đầy đủ điều kiện để khởi công vào ngày 1/7.

Việc đồng loạt triển khai 8 dự án quy mô lớn được kỳ vọng tạo cú hích cho phát triển hạ tầng, tăng cường kết nối vùng, nâng cao năng lực logistics và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong giai đoạn tới.