Từ 1/7 mua bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính nói gì?

Gần đây, xuất hiện thông tin cho rằng theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, từ ngày 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài chính vừa phát đi thông tin báo chí khẳng định cách hiểu nêu trên là chưa chính xác.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên, Luật đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể về ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu thuế và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Bộ Tài chính cho biết, liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, Bộ đã có Công văn số 7257/BTC-CST ngày 29/5/2026 gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc đăng tải bản giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia đối với dự án Nghị định.

Đồng thời, Bộ cũng đã có Tờ trình Chính phủ số 295/TTr-BTC ngày 19/5/2026 và Công văn số 8454/BTC-CST ngày 19/6/2026 báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, trong các báo cáo này, Bộ đã đề xuất chưa quy định chi tiết việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng trong dự thảo Nghị định, mà cần có một văn bản quy định tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định này sẽ quy định đồng bộ các chính sách về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Việc xây dựng chính sách sẽ được nghiên cứu phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và chuyển nhượng vàng, bao gồm cả giao dịch trên sàn (nếu có), đồng thời bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật mới như Luật Đầu tư đã bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức, mỹ nghệ; quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng của Ngân hàng Nhà nước cũng như lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng.

Như vậy, Bộ Tài chính khẳng định chưa có quy định áp dụng ngay từ ngày 1/7/2026 về việc thu thuế thu nhập cá nhân 0,1% đối với từng giao dịch chuyển nhượng vàng miếng như thông tin đang lan truyền. Các nội dung cụ thể về ngưỡng chịu thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế sẽ được nghiên cứu, quy định trong văn bản pháp luật riêng khi đủ điều kiện ban hành.