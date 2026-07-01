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Hôm nay, nhiều quy định mới về quản lý thuế có hiệu lực

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hôm nay, nhiều quy định mới về quản lý thuế có hiệu lực

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay (1/7), với nhiều thay đổi quan trọng trong quản lý người nộp thuế, thương mại điện tử và giao dịch điện tử. Đáng chú ý, thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế được rút từ 10 năm xuống còn 5 năm.

Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Riêng quy định về khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (Điều 13) và quy định về hóa đơn điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh (Điều 26) đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Luật có 9 điểm mới nổi bật mà người nộp thuế cần lưu ý:

Hôm nay, nhiều quy định mới về quản lý thuế có hiệu lực- Ảnh 1.

9 điểm mới nổi bật của Luật Quản lý thuế 2025. Nguồn: Thuế TP Đà Nẵng

Phân nhóm người nộp thuế theo mức độ tuân thủ

Theo Điều 3 của Luật, cơ quan thuế sẽ phân nhóm người nộp thuế dựa trên ngành nghề kinh doanh, quy mô doanh thu , mức độ và lịch sử tuân thủ pháp luật về thuế.

Bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm

Luật bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế như tiết lộ, làm rò rỉ thông tin người nộp thuế trái quy định; làm sai lệch kết quả thanh tra, kiểm tra thuế.

Bên cạnh đó là các hành vi chống đối, trì hoãn hoặc không cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quản lý thuế; tạo lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trái phép; truy cập trái phép hoặc phá hoại hệ thống thông tin thuế; phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến cơ quan thuế hoặc người nộp thuế.

Mã số thuế thống nhất với số định danh cá nhân

Một điểm mới đáng chú ý là mã số thuế của cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ được sử dụng thống nhất bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về căn cước.

Rút ngắn thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế

Theo khoản 5 Điều 12, thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế được rút ngắn từ 10 năm xuống còn 5 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ của kỳ tính thuế.

Bổ sung quy định về thuế đối với thương mại điện tử

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử , Luật quy định nền tảng có chức năng đặt hàng và thanh toán sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho người bán. Trường hợp nền tảng không có đầy đủ các chức năng trên, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ trực tiếp kê khai, nộp thuế theo quy định...

Theo Việt Linh

Tiền Phong

Từ Khóa:
thuế

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