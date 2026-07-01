TPHCM khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm gần 10 tỷ USD

Cơ hội lịch sử

Sáng ngày 1/7, UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Tổng mức đầu tư của 8 dự án (không tính nhà ở xã hội) lên đến hơn 253.033 tỷ đồng (tương đương khoảng 9,6 tỷ USD), huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, PPP và đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân - thể hiện tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương châm “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”.

Máy móc, xe tải chuẩn bị cho lễ khởi công tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Đến dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thường trực Ban Bí thư- Đại tướng Lê Hồng Anh; nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông; Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cùng các lãnh đạo HĐND, UBND, đại diện các sở ban ngành, nhà đầu tư, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Sungroup (đơn vị làm dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng) cho hay, đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà là một trọng trách và một cơ hội lịch sử.

Theo ông Trường, giá trị lớn nhất của Bến Nhà Rồng - Khánh Hội không nằm ở những công trình hiện hữu, mà ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc đã được hun đúc trên mảnh đất này. Vì vậy, Sun Group không đặt mục tiêu tạo nên một biểu tượng mới để thay thế những giá trị sẵn có mà gìn giữ và tiếp nối lịch sử.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Sungroup phát biểu tại buổi lễ.

“Khi hoàn thành, dự án Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng sẽ trở thành một quần thể không gian công cộng xanh, hiện đại và giàu bản sắc, nơi mỗi người dân cảm nhận được chiều sâu lịch sử, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của TPHCM. Đó là món quà ý nghĩa dành cho người dân hôm nay và thế hệ mai sau”, ông Trường nói.

Trong khi đó, bà Trần Vân Anh - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup (doanh nghiệp được giao trọng trách đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu) - cho hay, đây công trình giao thông cấp đặc biệt, quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với TPHCM và vùng Đông Nam Bộ.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn khoảng 10 phút, tạo ra thay đổi rất lớn đối với giao thương, du lịch, vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa và đời sống người dân.

“Ý thức sâu sắc về trách nhiệm đó, chúng tôi cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất về tài chính, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm quản trị dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật” bà Vân Anh nói.

Phải chủ động vào cuộc

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyễn Dinh khẳng định, hôm nay, chúng ta cụ thể hóa trách nhiệm của “đầu tàu” bằng những dự án tầm cỡ, được hoạch định theo chiến lược phát triển lâu dài và bền vững với tổng nguồn vốn đầu tư lên tới gần 270 ngàn tỷ đồng. 8 dự án được khởi công đồng loạt hôm nay chính là những lát cắt chiến lược trong bức tranh hạ tầng tổng thể, phục vụ mục tiêu phát triển bứt phá.

Các đại biểu nhấn nút khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm.

“Khối lượng công việc vô cùng lớn. Các sở ban ngành thành phố và UBND các phường xã có dự án phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm trễ trong xử lý thủ tục hành chính”, ông Dinh nói.

Cụ thể, theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyễn Dinh, các sở ban ngành TPHCM và UBND các phường xã có dự án phải chủ động vào cuộc, đồng hành giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và nguồn cung vật liệu xây dựng.

Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, công nghệ hiện đại, xây dựng kế hoạch thi công khoa học, chi tiết. Hãy làm việc với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, thi công nhanh nhất, đạt chất lượng tốt nhất và đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối.

8 dự án khởi công sáng 1/7 gồm Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác; đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50.

Toàn cảnh dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Trong đó, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần kiến tạo trục không gian văn hóa ven sông Sài Gòn gắn với di sản lịch sử cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với chủ trương đầu tư đã được HĐND TPHCM thông qua, dự án dự kiến triển khai tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng với quy mô hơn 73 ha, tổng mức đầu tư 29.317 tỷ đồng. Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục phê duyệt ký kết hợp đồng BT trong năm nay, tiến tới xây dựng từ quý III/2026 đến quý II/2029.

Dự án gồm 5 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần số 1 là xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng quy mô khoảng 9,6 ha, được kết nối đồng bộ với dự án cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM (1,4 ha) đang được thực hiện; hình thành quần thể văn hóa điểm nhấn khoảng 11 ha tại nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911.

Các dự án thành phần còn lại gồm chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội; nâng cấp hạ tầng giao thông đường Nguyễn Tất Thành, đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng giao thông trục đường Tôn Đức Thắng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

Ở lĩnh vực giao thông, dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu dài 14 km với tổng mức đầu tư khoảng 93.156 tỷ đồng cũng sẽ được khởi công. Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và giao thương. Hiện tại người dân muốn di chuyển giữa Vũng Tàu và Cần Giờ phải dùng phà, mất tới 35 phút. Khi hoàn thành, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ giúp kết nối 2 khu vực, giảm thời gian di chuyển chỉ trong 10 phút.

Phối cảnh dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Việc đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu nhằm hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực phía Nam, mở rộng không gian phát triển của TPHCM sau sáp nhập, đồng thời phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng lớn tại khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu.

Còn dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư dự án khoảng 46.918 tỷ đồng. Tuyến cao tốc được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian kết nối từ sân bay Long Thành ra khu vực ven biển, tăng khả năng phát huy vai trò động lực tăng trưởng của cả Hồ Tràm lẫn sân bay.

Trong khi đó, cảng Cái Mép Hạ định hướng trở thành cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế. Cảng được đầu tư mới trên diện tích 351,2 ha, vốn đầu tư khoảng 50.820 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 11 triệu TEUs mỗi năm.