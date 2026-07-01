Cơ quan Thuế thông báo: 669 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế

Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ đã ban hành Thông báo số 2979/TB-TCS10 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo thông báo, có 669 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/05/2026 với số tiền là: 78.449.593.823 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu năm trăm chín mươi ba nghìn tám trăm hai mươi ba đồng).

Việc công khai được thực hiện căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Danh sách chi tiết 669 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ công khai như sau:



