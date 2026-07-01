Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ hút vốn chất lượng cao

Thông tin được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nêu trong phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, sáng 30/6 tại điểm cầu TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định Nghị quyết 10 có ý nghĩa chiến lược với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nghị quyết thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; đã chuyển dịch căn bản từ tư duy "thu hút vốn thuần túy" sang "nâng cao chất lượng, hiệu quả; lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia làm thước đo".

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: Việt Dũng)

TP.HCM đang có 20.259 dự án FDI, với tổng vốn gần 142 tỷ USD từ 152 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Nửa đầu năm 2026, Thành phố đã thu hút thành công hơn 6,8 tỷ USD vốn FDI, đạt 62% kế hoạch năm.

Khu vực FDI đang chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, và hơn 50% kim ngạch xuất khẩu. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và hội nhập quốc tế của Thành phố.

Tuy nhiên, theo ông Được, những dư địa phát triển dựa trên thâm dụng lao động, đất đai và ưu đãi thuế truyền thống đã chạm trần.

Các quốc gia ngày càng chuyển sang cạnh tranh về thể chế, chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực đổi mới sáng tạo. Nếu không tạo ra một không gian phát triển mới, Thành phố sẽ rất khó đón được làn sóng đầu tư chiến lược của giai đoạn tới.

TP.HCM đã đề xuất 3 vấn đề liên quan đến việc triển khai Trung tâm tài chính quốc tế (IFC), để thu hút dòng vốn chất lượng cao và thế hệ mới.

Trong đó, phát triển IFC là giải pháp chiến lược, để hiện thực hóa phương thức thu hút FDI mới của Việt Nam.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM đang ghi nhận hơn 19 tỷ USD cam kết đầu tư. (Ảnh: Lương Ý)

Theo ông Nguyễn Văn Được, giai đoạn 2026 - 2035, Việt Nam cần khoảng 1.500 - 1.600 tỷ USD vốn đầu tư toàn xã hội, để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trong khi nguồn lực ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu.

Riêng TP.HCM, năm 2026 cần huy động trên 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó khoảng 7,8 tỷ USD từ khu vực nước ngoài, để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Điều này đặt ra yêu cầu phải hình thành một thiết chế tài chính hiện đại, có khả năng huy động, phân bổ và dẫn dắt các dòng vốn quốc tế. IFC sẽ góp phần giải quyết nhiều vấn đề.

Thứ nhất đây là nơi đặt đại bản doanh của các quỹ đầu tư toàn cầu, ngân hàng đầu tư, các công ty quản lý tài sản và các trung tâm tài chính công nghệ. Những chủ thể này có khả năng điều phối, dẫn dắt dòng vốn dài hạn vào các hạ tầng chiến lược, năng lượng tái tạo và công nghệ cao của Việt Nam.

Tiếp theo, IFC cũng là nơi tiếp nhận "phần giá trị vô hình" của FDI, bao gồm công nghệ tài chính, năng lực quản trị tiên tiến, chuẩn mực minh bạch quốc tế, hệ thống dữ liệu, mạng lưới chuyên gia và khả năng kết nối với các chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây mới là nguồn lực có ý nghĩa quyết định, để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Lãnh đạo TP.HCM trao đổi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu các mô hình đầu tư tại VIFC HCMC. (Ảnh: H. Linh)

Đồng thời, IFC sẽ mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các nguồn vốn toàn cầu với chi phí hợp lý, đa dạng hóa các công cụ huy động vốn. Qua đó thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp quy mô khu vực và từng bước đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TP.HCM cam kết tiên phong triển khai IFC với tinh thần phụng sự lợi ích quốc gia và phát triển vì cả nước.

"Thành phố nhận thức sâu sắc việc Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ giao Thành phố xây dựng và tổ chức triển khai IFC vừa là niềm tin, vừa là trách nhiệm rất lớn.

Thành phố cũng xác định đây không phải là dự án của riêng Thành phố, mà là một thiết chế tài chính quốc gia, phục vụ sự phát triển của cả nền kinh tế. Đây là cầu nối để các địa phương, các doanh nghiệp Việt Nam và các ngành kinh tế chiến lược tiếp cận hiệu quả hơn với các dòng vốn quốc tế", ông Được cho biết.

Từ trách nhiệm này, Thành phố sẽ tập trung xây dựng môi trường đầu tư đạt chuẩn quốc tế; đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng số, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt chủ động phối hợp với các bộ, ngành triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, bảo đảm IFC vận hành theo các chuẩn mực quốc tế nhưng phù hợp điều kiện phát triển của Việt Nam.

"Chúng tôi tin tưởng việc xây dựng thành công IFC không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho TP.HCM, mà còn mở rộng không gian phát triển của cả nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững và thịnh vượng", ông Nguyễn Văn Được khẳng định.