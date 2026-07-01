Nội dung trên được thông qua tại kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX (nhiệm kỳ 2026 - 2031) được tổ chức chiều 30/6.

Tại kỳ họp, với sự đồng thuận cao, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I theo đề nghị của UBND tỉnh.

Ông Mai Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh thông qua đề án công nhận tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, ông Mai Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 20/6/2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 52-KL/TW thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 1/6/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng ban hành Quyết định số 836/QĐ-BXD phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, định hướng đô thị Bắc Ninh là đô thị loại I với vai trò là trung tâm quốc gia, chức năng tổng hợp và là cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng.

"Do đó, việc xây dựng Đề án công nhận đô thị Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I là hết sức cần thiết, phù hợp với các quy định hiện hành, đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện các thủ tục thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương", ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Bắc Ninh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, phường gồm 33 phường và 66 xã, với quy mô dân số gần 4 triệu người. Trong đó, dân số khu vực các phường chiếm khoảng 45,09%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 60,96%.

Hiện toàn tỉnh có 3 đô thị loại II gồm phường Bắc Giang, Kinh Bắc và Từ Sơn; 22 đô thị loại III; 11 phường đạt trình độ phát triển đô thị loại II và 22 phường đạt trình độ phát triển đô thị loại III.

Phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh là một trong 3 đô thị loại II của tỉnh Bắc Ninh.

Theo Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đô thị loại I phải đáp ứng tối thiểu 12/15 tiêu chuẩn thuộc 3 nhóm tiêu chí gồm: vị trí, vai trò và điều kiện phát triển kinh tế -xã hội; mức độ đô thị hóa; trình độ phát triển hạ tầng và tổ chức không gian đô thị.

Kết quả rà soát, đánh giá cho thấy Bắc Ninh đáp ứng các điều kiện để được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Cụ thể, về vị trí, vai trò và điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh đạt 5/6 tiêu chuẩn. Bắc Ninh nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với hơn 5,7 tỷ USD trong năm 2025, xếp thứ hai toàn quốc; GRDP tăng trưởng cao, không nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương và là địa phương tổ chức nhiều sự kiện quốc tế.

Tiêu chuẩn chưa đạt là thu nhập bình quân đầu người trong 3 năm gần nhất chưa cao hơn mức bình quân cả nước.

Ở nhóm tiêu chí về mức độ đô thị hóa, Bắc Ninh đạt 3/4 tiêu chuẩn với quy mô dân số đô thị gần 4 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 60,96% và quy mô dân số các đô thị loại II đạt hơn 945.000 người. Tiêu chí chưa đạt là chưa có từ 50% số phường trở lên đạt trình độ phát triển đô thị loại II.

Bắc Ninh nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với hơn 5,7 tỷ USD trong năm 2025, xếp thứ hai toàn quốc.

Đối với nhóm tiêu chí về hạ tầng và tổ chức không gian đô thị, tỉnh đạt 4/5 tiêu chuẩn. Bắc Ninh có hệ thống đầu mối giao thông kết nối vùng và quốc tế, mạng lưới vận tải hành khách công cộng phủ kín các đô thị loại II, nhiều công trình kiến trúc đạt giải thưởng quốc gia và quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiêu chuẩn duy nhất còn thiếu trong nhóm này là tỉnh chưa được cấp có thẩm quyền công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo chủ trương của Bộ Chính trị.