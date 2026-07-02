Hôm nay và ngày mai 2/7, người dân đến ngay những điểm sau để hưởng một dịch vụ miễn phí

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, thành phố chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân trên quy mô toàn thành phố. Đây là chương trình gắn với Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Đối tượng được khám là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội, có thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, được xác nhận qua VNeID. Quy mô chương trình ước khoảng 9,2 triệu người và được chia thành 5 nhóm để tổ chức theo lộ trình.

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Ngay từ 1/7, thành phố ưu tiên khám trước cho nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người dân ở vùng khó khăn với khoảng gần 1,7 triệu người. Ngoài ra, nhóm lao động tự do, buôn bán và trẻ em dưới 6 tuổi, với khoảng hơn 2 triệu người, cũng thuộc diện được ưu tiên trong giai đoạn đầu.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng ở khám tổng quát. Theo Sở Y tế Hà Nội, nội dung khám được xây dựng theo từng nhóm tuổi; người trưởng thành được khám thể lực, chuyên khoa, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang tim phổi. Thành phố cũng tổ chức sàng lọc miễn phí 12 bệnh, gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, COPD, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại - trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn lo âu, trầm cảm và rối loạn tâm thần do rượu.

Người dân cần đến những điểm nào?

Trong ngày 1-2/7, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại 49 điểm. Đây là các điểm khám được bố trí theo địa bàn, gồm trạm y tế xã, phường; phòng khám đa khoa trực thuộc trạm y tế; bệnh viện đa khoa tuyến cơ sở; điểm y tế hoặc nhà văn hóa tại địa phương.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đợt đầu tập trung ưu tiên người dân tại 16 phường, xã ven sông Hồng, gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Các điểm khám sức khỏe tại các xã, phường của Hà Nội trong ngày 1-2/7 (Ảnh Sở Y tế Hà Nội)

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Một số điểm khám được ghi nhận đã chuẩn bị trước ngày triển khai như Trạm Y tế xã Mê Linh, Nhà văn hóa thôn Cổ Điển thuộc xã Vĩnh Thanh, Điểm Y tế Vân Hà thuộc xã Thư Lâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm thuộc xã Gia Lâm. Sở Y tế cũng phân công các bệnh viện, phòng khám đa khoa cử bác sĩ và hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm y tế, trong đó có Bệnh viện Thanh Nhàn, Đức Giang, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Lão khoa Hà Nội, các bệnh viện đa khoa Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh…

Người dân cần đặc biệt lưu ý: không nên tự ý đến bất kỳ bệnh viện nào để yêu cầu khám miễn phí. Sở Y tế Hà Nội đã hướng dẫn các xã, phường rà soát, lập danh sách khám để làm căn cứ tổ chức và mời người dân tham gia, nhằm tránh bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng.

Có cần đăng ký trước không, cần mang theo gì?

Về việc có cần đăng ký trước hay không, người dân nên theo dõi thông báo cụ thể từ UBND xã, phường, trạm y tế hoặc tổ dân phố nơi cư trú. Ở một số địa bàn, chính quyền cơ sở sẽ lập danh sách và gửi giấy mời đến người dân. Tại xã Mê Linh, đại diện Trạm Y tế xã cho biết giấy mời được gửi đến người dân, trong đó ghi rõ nội dung khám; chương trình bắt đầu từ 7h sáng 1/7 và dự kiến đáp ứng trung bình khoảng 400 người/ngày.

Trước đó, thông báo của phường Bồ Đề về một đợt khám sức khỏe miễn phí cũng hướng dẫn người dân mang căn cước công dân và giấy mời; đồng thời có thể quét mã QR hoặc đăng ký qua Zalo để đăng ký trước. Điều này cho thấy cách đăng ký có thể khác nhau tùy từng địa phương, vì vậy người dân cần bám sát thông báo nơi cư trú thay vì tự đi khám theo thông tin truyền miệng.

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Khi đi khám, người dân nên chuẩn bị căn cước công dân, giấy mời nếu có, điện thoại có ứng dụng VNeID đã cập nhật thông tin. Với người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc đang điều trị bệnh mạn tính, nên mang theo sổ khám bệnh, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm cũ để bác sĩ có thêm cơ sở tư vấn.

Theo Sở Y tế Hà Nội, kết quả khám sức khỏe sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Mục tiêu của thành phố là để mỗi người dân Thủ đô được quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện, liên tục theo vòng đời, góp phần phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng sống.