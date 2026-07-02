Doanh nghiệp tư nhân góp sức xây hạ tầng tỷ USD cho TP.HCM

TP.HCM vừa khởi công đồng loạt 8 công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Các công trình, dự án thuộc nhiều lĩnh vực, từ không gian văn hóa - lịch sử, cảnh quan đến hạ tầng giao thông nội thị, cao tốc kết nối vùng và quốc tế; hạ tầng cảng biển chiến lược...

Một điểm đáng chú ý là phần lớn công trình trọng điểm này TP.HCM tiếp tục phát huy nguồn lực doanh nghiệp tư nhân, trong đó có dự án hơn 93.000 tỷ đồng (khoảng 3,6 tỷ USD) là đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, do Tập đoàn Vingroup đầu tư.

Liên tiếp những công trình hạ tầng kiến tạo TP.HCM do doanh nghiệp tư nhân đầu tư với tổng vốn lớn, kỹ thuật phức tạp... (Ảnh: Nhà đầu tư)

Doanh nghiệp lớn gánh trách nhiệm xây hạ tầng cho TP.HCM

Tuyến đường vượt biển nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình hạ tầng giao thông có tính đột phá. Lần đầu tiên, không chỉ có khu vực Cần Giờ mà trung tâm TP.HCM được kết nối với Vũng Tàu trên một trục giao thông trực tiếp, rút ngắn hành trình di chuyển Cần Giờ - Vũng Tàu chỉ còn khoảng 10 phút, mở không gian phát triển hướng biển và thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, logistics cho cả khu vực.

Đường vượt biển khoảng 14,06km này được quy hoạch 6 làn xe, với hơn 8km cầu vượt biển và 3,85 km hầm vượt biển, tạo thành hệ thống đường và hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.

Trong 8 dự án hạ tầng trọng điểm TP.HCM khởi công sáng 1/7 với tổng vốn đầu tư khoảng 9,6 tỷ USD, phần lớn vẫn do khối doanh nghiệp tư nhân đầu tư. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Bên cạnh kỷ lục về đường vượt biển, công trình còn được thiết kế ấn tượng với khu vực cửa hầm 2 đầu cầu mô phỏng hai đóa sen khổng lồ, kiêu hãnh vươn lên từ đại dương. Đây là nơi bố trí các trạm dừng nghỉ, với hệ thống trạm sạc, bãi để xe, khu ẩm thực, nhà dịch vụ, không gian cảnh quan, đường nội khu hiện đại.

Công trình dự kiến hoàn thành khoảng năm 2029, sẽ thành công trình “biểu tượng trên biển” của TP.HCM trong giai đoạn mới, đồng thời là điểm du lịch độc đáo thu hút du khách du lịch.

Cùng với đường vượt biển hiện đại, 2 nút giao mang nhiệm vụ hoàn thiện kết nối giao thông khu vực TP.HCM Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, là nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác (xã Cần Giờ) và nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50, với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, cũng do các đơn vị thành viên của Vingroup làm tổng thầu EPC.

Dự án có vốn tư nhân lớn nhất khởi công ngày 1/7 là đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu với hơn 93.000 tỷ đồng. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Sun Group tiếp tục tiên phong với nhiệm vụ “làm đẹp” Thành phố, khi trở thành nhà đầu tư công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Công trình với tổng vốn hơn 29.300 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư này được đánh giá có ý nghĩa xã hội đặc biệt quan trọng. Vì không chỉ hiện thực hóa tầm nhìn phát triển trục không gian văn hóa – lịch sử – du lịch ven sông Sài Gòn, dự án còn cải thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian công cộng, gia tăng diện tích cây xanh và phát huy giá trị các di sản ven sông của Thành phố.

Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) là dự án hạ tầng cảng biển chiến lược, góp phần nâng cao năng lực logistics và vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế của TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ, với tổng mức đầu tư khoảng 50.820 tỷ đồng, cũng là dự án do phần lớn vốn tư nhân tham gia, được bấm nút khởi công cùng ngày.

Với vị trí chiến lược của khu vực Cái Mép - Thị Vải và quy mô đầu tư hiện đại, Cảng Cái Mép Hạ được kỳ vọng trở thành cảng cửa ngõ và trung tâm trung chuyển container quốc tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương...

Phối cảnh Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. (Nhà đầu tư)

Chỉ trong hơn 6 tháng của năm 2026, TP.HCM đã khởi công hàng loạt dự án, với tổng vốn đầu tư gần 30 tỷ USD, trải đều ở nhiều lĩnh vực hạ tầng chiến lược từ giao thông, đô thị, cảng biển, công trình văn hóa, trung tâm hành chính- chính trị... Và phần nhiều trong số các dự án đã khởi động này, phần lớn do doanh nghiệp tư nhân gánh vác.

Doanh nghiệp tư nhân đang thể hiện dấu ấn đậm nét trong hành trình kiến tạo diện mạo mới cho TP.HCM, thông qua các đề xuất nghiên cứu và đầu tư vào những dự án hạ tầng trọng điểm. Đặc biệt có những dự án đòi hỏi công nghệ cao như tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm thi công xuyên sông Sài Gòn, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, hay dự án có vốn đầu tư rất lớn như Khu liên hiệp thể thao Rạch Chiếc...

Công - tư kiến tạo quốc gia

Trong quá trình bứt phá của TP.HCM, khu vực doanh nghiệp tư nhân luôn giữ vai trò quan trọng, tạo động lực cho tăng trưởng và đổi mới. Việc mở rộng không gian cho khu vực tư nhân tham gia kiến tạo hạ tầng, thúc đẩy đầu tư là động lực đưa Thành phố bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco cho rằng sự đồng lòng giữa Nhà nước với tư nhân sẽ hiện thực hóa những tầm nhìn mang tính thời đại. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco - thành viên liên doanh đầu tư cảng Cái Mép Hạ, cho rằng việc TP.HCM đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, trong đó có cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, không chỉ đơn thuần là dấu mốc của một công trình hạ tầng. Sự kiện này còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, nhằm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới.

“Chúng tôi xác định dự án không chỉ là một bến cảng, mà còn là chìa khóa chiến lược, cửa ngõ kinh tế biển trọng yếu, trung tâm trung chuyển container, trung tâm logistics của khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM và cả nước”, ông Tiền nói.

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco khẳng định cùng với chuyên môn và nguồn lực nhà nước từ SCIC, liên danh tự hào mang khát vọng công - tư kiến quốc, khẳng định sức mạnh đồng lòng giữa Nhà nước với tư nhân, để hiện thực hóa những tầm nhìn mang tính thời đại.

Tham gia đầu tư nhiều công trình trọng điểm tại TP.HCM, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường cho rằng, việc TP.HCM lựa chọn doanh nghiệp tư nhân thực hiện công trình hạ tầng trọng điểm, không chỉ thể hiện sự tin tưởng, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân được trao cơ hội và đồng thời gánh vác trách nhiệm tương xứng với vai trò của mình đối với xã hội.

Với nhiệm vụ đầu tư, chỉnh trang công trình văn hóa lịch sử đặc biệt của TP.HCM, ông Đặng Minh Trường cho biết đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà là một trọng trách và một cơ hội lịch sử.

Ông cam kết gìn giữ và tiếp nối lịch sử thông qua việc tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan và bồi đắp những giá trị mới. Để mỗi người dân sẽ cảm nhận được chiều sâu lịch sử, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của TP.HCM. Đó sẽ là món quà ý nghĩa dành cho người dân hôm nay và nhiều thế hệ mai sau.

Năm 2026, TP.HCM cần huy động trên 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số. (Ảnh: Quỳnh Nguyễn)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh khẳng định việc Thành phố đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm chiến lược trước ngày kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, là lời tuyên thệ bằng hành động, thể hiện quyết tâm sắt đá của Thành phố trước lịch sử và trước niềm tin yêu, kỳ vọng của cả nước.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, khí thế và khát vọng phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

TP.HCM tiếp tục cụ thể hóa trách nhiệm đầu tàu, bằng việc khởi công đồng loạt 8 dự án chiến lược, với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng, tạo đột phá cho bức tranh hạ tầng tổng thể. Các dự án này sẽ mở ra không gian phát triển hướng biển, và kết nối cửa ngõ hàng không quốc tế, đường biển trong khu vực.

TP.HCM sẽ tập trung tối đa nguồn lực cùng nhà đầu tư thực hiện dự án, để các bản vẽ thiết kế sớm trở thành những công trình hiện hữu, phục vụ thiết thực cho đời sống và kinh tế.