Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; Thu nhập từ kiều hối... là trong số hơn 20 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân.

22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân- Ảnh 1.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026.

Đáng chú ý trong Nghị định, Chính phủ quy định 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất của cá nhân.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường; sản xuất muối.

5. Thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia "Cánh đồng lớn", trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7. Thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

9. Tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép.

10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả.

11. Thu nhập từ học bổng.

12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác.

13. Thu nhập nhận được từ các tổ chức và quỹ từ thiện.

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài.

15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam.

16. Thu nhập từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

17. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ các bon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh, chuyển nhượng trái phiếu xanh.

18. Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

19. Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

20. Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

21. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại, chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam; cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

22. Thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Theo Thuỳ An

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lương hưu, trợ cấp tăng 8% mà vẫn không đạt mốc này: Người dân được tăng tiếp để đạt

Lương hưu, trợ cấp tăng 8% mà vẫn không đạt mốc này: Người dân được tăng tiếp để đạt Nổi bật

Doanh nghiệp tư nhân góp sức xây hạ tầng tỷ USD cho TP.HCM

Doanh nghiệp tư nhân góp sức xây hạ tầng tỷ USD cho TP.HCM Nổi bật

Mất 23 năm từ mức dưới 100 USD, nhóm nghèo nhất thế giới để lọt nhóm thu nhập trung bình thấp, Việt Nam mất bao lâu để trở thành nước có thu nhập trung bình cao?

Mất 23 năm từ mức dưới 100 USD, nhóm nghèo nhất thế giới để lọt nhóm thu nhập trung bình thấp, Việt Nam mất bao lâu để trở thành nước có thu nhập trung bình cao?

08:30 , 03/07/2026
Hành khách đi máy bay đặc biệt chú ý quy định mới đã bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7

Hành khách đi máy bay đặc biệt chú ý quy định mới đã bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7

08:12 , 03/07/2026
705 xã, phường được nghiên cứu sáp nhập: Căn cứ xác định ra sao?

705 xã, phường được nghiên cứu sáp nhập: Căn cứ xác định ra sao?

08:00 , 03/07/2026
Xã, phường nào trong diện tiếp tục sáp nhập?

Xã, phường nào trong diện tiếp tục sáp nhập?

07:51 , 03/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên