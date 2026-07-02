Việt Nam chính thức được World Bank xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao

Theo phân loại quốc gia thường niên được Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố ngày 1/7, GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD vào 2025. Với mức này, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao.

GNI (Gross National Income) là tổng thu nhập quốc dân, tức toàn bộ thu nhập mà người dân và doanh nghiệp của một quốc gia tạo ra, dù ở trong nước hay ở nước ngoài.

Theo World Bank, Việt Nam thăng hạng nhờ tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu: giai đoạn 2024-2025, xuất khẩu tăng hơn 15%. Còn tính chung giai đoạn 5 năm 2021-2025, GNI Việt Nam tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm, World Bank đánh giá "Việt Nam là một trong những nước có mức tăng trưởng bền vững mạnh nhất khu vực".

World Bank dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% trong năm 2026, với lạm phát 4,2%, đồng thời lưu ý các rủi ro từ xung đột Trung Đông đối với thương mại, giá nhiên liệu và hoạt động kinh doanh.

Việt Nam hiện đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2030, tiến tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào 2045. Để đạt điều này, Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức từ 10% trở lên trong giai đoạn tới.

Năm nay, WB đánh giá 218 quốc gia, trong đó 6 nước được nâng hạng. Ngoài Việt Nam, 4 nước được nâng từ thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao gồm Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia. Một nước Tây Phi là Togo được nâng từ thu nhập thấp lên thu nhập trung bình thấp.

World Bank dựa trên ước tính GNI bình quân đầu người của năm dương lịch trước đó, xếp các nền kinh tế được đánh giá vào bốn nhóm thu nhập: thấp, trung bình thấp, trung bình cao và cao.

Theo Ngân hàng Thế giới, việc phân loại này quyết định khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi, hỗ trợ phát triển của mỗi nước và giúp các chuyên gia theo dõi xu hướng kinh tế toàn cầu. Tuy vậy, việc nâng hạng 6 nước không ảnh hưởng tới chính sách cho vay hiện tại của World Bank. Ví dụ, Việt Nam, Philippines vẫn nằm trong nhóm vay từ nguồn vốn của Ngân hàng Tái thiết và phát triển (IBRD), còn Sri Lanka trong nhóm vay ưu đãi (IDA).















