Cà Mau động thổ nhà máy điện gió hơn 6.320 tỷ đồng, cấp điện cho 105.000 hộ dân

Sáng 1/7, tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Công ty CP Điện gió BCG Khai Long 1 tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1.

Dự án được triển khai tại ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, có tổng mức đầu tư hơn 6.320 tỷ đồng, công suất thiết kế 100 MW. Tổng diện tích sử dụng khoảng 480 ha, trong đó 454 ha mặt biển và gần 26 ha đất liền. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại từ tháng 5/2028.

Theo chủ đầu tư, dự án gồm 16 tua-bin gió, mỗi tua-bin có công suất khoảng 6,25 MW, cùng trạm biến áp 35/110 kV và đường dây truyền tải 110 kV mạch kép dài khoảng 24 km kết nối với Trạm biến áp 220 kV Năm Căn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1, tổng vốn đầu tư hơn 6.320 tỷ đồng.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 253 GWh điện sạch mỗi năm cho lưới điện quốc gia, tương đương nhu cầu sử dụng điện của khoảng 105.000 hộ dân.

Dự án cũng được kỳ vọng đóng góp khoảng 40-50 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương, đồng thời giảm phát thải khoảng 167.000 tấn CO₂ mỗi năm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết dự án được triển khai tại xã Đất Mũi - địa bàn còn nhiều khó khăn và ít dự án quy mô lớn. Vì vậy, công trình không chỉ mang ý nghĩa về phát triển kinh tế mà còn tạo việc làm, cải thiện sinh kế, thúc đẩy đầu tư hạ tầng và góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện phát biểu tại lễ khởi công.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc triển khai dự án tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Cà Mau đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồng thời tạo nền tảng để địa phương từng bước trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại diện chủ đầu tư cho biết dự án được triển khai theo định hướng phát triển năng lượng tái tạo của quốc gia, phù hợp Quy hoạch điện VIII và các chính sách phát triển năng lượng xanh của tỉnh Cà Mau. Doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực và công nghệ để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Trước đó, ngày 20/6, địa phương đã động thổ Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu với công suất 50 MW, tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hai dự án điện gió Đông Hải 13 và Đông Hải 3 giai đoạn 1 với tổng công suất 150 MW, vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng cũng đã được khởi công, cho thấy địa phương đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo nhằm khai thác hiệu quả lợi thế bờ biển dài và điều kiện gió thuận lợi.