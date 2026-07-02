Cục Thuế gửi thông báo quan trọng đến người nộp thuế: Nếu không thực hiện điều này có thể có rủi ro pháp lý

Theo Cục Thuế, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước luôn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Cơ quan thuế cho biết việc chấm dứt hoạt động kinh doanh là điều không ai mong muốn, tuy nhiên khi không còn hoạt động, người nộp thuế cần chủ động hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và các thủ tục liên quan trước khi giải thể hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định.

Qua công tác quản lý, Cục Thuế ghi nhận vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Bên cạnh đó, có trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người đại diện theo pháp luật không liên hệ với cơ quan thuế để hoàn thiện thủ tục, khiến hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Theo Cục Thuế, tình trạng này không chỉ có thể làm phát sinh thêm nghĩa vụ thuế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chính người nộp thuế.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng cảnh báo tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh không nhằm mục đích kinh doanh thực chất; lợi dụng hóa đơn điện tử để mua bán trái phép, gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, đã xuất hiện trường hợp thông tin cá nhân của người dân bị giả mạo hoặc sử dụng trái phép để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh khiến người dân bị đứng tên mà bản thân không hề biết, không tham gia điều hành.

Để khắc phục tình trạng trên, ngành Thuế đang triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, cơ quan thuế các cấp sẽ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế; xác định đúng trạng thái hoạt động của người nộp thuế; phân loại hồ sơ cần hỗ trợ xử lý; đồng thời xác định các trường hợp cần khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các rủi ro về thuế, hóa đơn và pháp nhân liên quan.

Tuy nhiên, Cục Thuế nhấn mạnh việc làm sạch dữ liệu chỉ đạt hiệu quả khi có sự phối hợp chủ động từ phía người nộp thuế thông qua việc kiểm tra thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu và xác định rõ nhu cầu khôi phục hoặc chấm dứt hoạt động.

Cục Thuế lưu ý 3 nội dung quan trọng

Đối với trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế cần chủ động phối hợp với cơ quan thuế để hoàn thiện hồ sơ khai thuế còn thiếu, cung cấp tài liệu, giải trình khi được yêu cầu và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế. Sau đó tiếp tục thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất việc giải thể theo quy định.

Đối với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Cục Thuế đề nghị nhanh chóng xác định rõ nhu cầu khôi phục hiệu lực mã số thuế hoặc thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động; đồng thời hoàn thành hồ sơ kê khai thuế, xử lý các nghĩa vụ về thuế, hóa đơn và chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).

Bên cạnh đó, cơ quan thuế khuyến nghị người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc để người khác sử dụng căn cước công dân, thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch trái quy định của pháp luật.

Người dân cũng được khuyến khích chủ động tra cứu thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập hoặc đứng tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cần trình báo ngay với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.

Đáng chú ý, Cục Thuế cho biết trong thời gian tới sẽ triển khai chức năng hỗ trợ tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile, giúp người dân thuận tiện theo dõi và kịp thời phát hiện các dấu hiệu bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.

Không phối hợp có thể bị áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định

Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế nhanh chóng tra cứu thông tin và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp ngay khi nhận được thông báo hoặc thư mời làm việc để được hướng dẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Theo cơ quan thuế, việc chậm phối hợp có thể khiến tình trạng ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kéo dài, làm phát sinh thêm nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp, tiền xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời gia tăng chi phí tuân thủ và các rủi ro pháp lý.

Đối với những trường hợp đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, Cục Thuế cho biết sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm để áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật về thuế, công khai thông tin, cưỡng chế nợ thuế và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cục Thuế khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ những người nộp thuế có tinh thần hợp tác, tự nguyện khắc phục các sai sót khách quan; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân nhằm góp phần làm sạch dữ liệu mã số thuế, ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân và hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.