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Tin vui: Hôm nay (2/7), hàng triệu người dân ở TP giàu nhất Việt Nam được miễn phí sử dụng 1 dịch vụ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là tin vui trong ngày có ý nghĩa quan trọng của thành phố này.

Tin vui: Hôm nay (2/7), hàng triệu người dân ở TP giàu nhất Việt Nam được miễn phí sử dụng 1 dịch vụ- Ảnh 1.

Nhiều người dân đi tuyến Metro số 1. Ảnh: Tiền phong

Sự kiện này là kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Nhân dịp này, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1, đơn vị vận hành Metro Bến Thành - Suối Tiên) cho biết, sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho tất cả hành khách sử dụng tuyến Metro số 1 trong ngày hôm nay (2/7).

Theo HURC1, trong ngày 2/7, tất cả hành khách được miễn phí vé tàu thông qua 3 cách thức. Cụ thể, cách 1 là dùng thẻ CCCD gắn chip để qua cổng soát vé. Cách 2 là tạo mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC và sau đó quét mã tại cổng soát vé. Cách 3 là nhận miễn phí vé giấy có mã QR tại các kiosk tự động để quét khi qua cổng.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 lưu ý rằng, chương trình chỉ áp dụng đối với các hình thức nêu trên. Do đó, trường hợp hành khách mua vé theo phương thức thông thường, hệ thống vẫn ghi nhận và thu phí theo quy định, nhưng đồng thời không thực hiện hoàn tiền.

Doanh nghiệp cho biết thêm, tính năng “QR HCMC METRO” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ được cập nhật từ ngày 2/7 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày diễn ra chương trình miễn phí vé.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ kỷ niệm, tuyến metro số 1 sẽ vận hành 248 lượt tàu trong ngày 2/7 và thời gian phục vụ từ 5h đến 23h.

Ngoài ra, từ 20h30 đến 22h hôm nay, khoảng cách giữa các chuyến tàu sẽ được rút ngắn xuống còn 6 phút/chuyến để tăng năng lực vận chuyển, phục vụ người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm và thưởng thức chương trình bắn pháo hoa.

Trước đó, từ ngày 29/6 -2/7, TP HCM đã tổ chức đợt cao điểm các hoạt động kỷ niệm với nhiều sự kiện như triển lãm hình ảnh về chặng đường 50 năm TP mang tên Bác; hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu năm 2026; lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị; triển khai các hoạt động an sinh xã hội; chương trình đi bộ đồng hành "Hành trình di sản - Tiến bước tương lai"; trình diễn nghệ thuật 3D Mapping; bắn pháo hoa và hội sách thiếu nhi.

Theo Minh Hằng

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