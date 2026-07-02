Hà Nội điều chỉnh lộ trình 4 tuyến xe buýt đồng bộ với Vùng phát thải thấp

Theo phương án được Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội ban hành, việc điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt này áp dụng riêng trong khung thời gian từ 19 giờ thứ Sáu đến hết 24 giờ Chủ nhật hằng tuần.Đây là giải pháp kết nối giao thông linh hoạt, đồng bộ với phương án tổ chức và hạn chế các phương tiện giao thông phát thải tại khu vực thí điểm nội đô vào các ngày cuối tuần.

Sự thay đổi lộ trình của 4 tuyến buýt được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thói quen sử dụng vận tải công cộng, đồng thời giải quyết bài toán ùn tắc và phát thải tại khu vực trung tâm.

Phương án điều chỉnh cụ thể cho từng tuyến buýt phục vụ khu vực Vành đai 1 được thực hiện như sau:

Đối với tuyến số 04 chạy lộ trình Long Biên - Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2, xe được điều chỉnh vận hành theo hướng Long Biên, đi qua Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Lò Đúc, Kim Ngưu, Tam Trinh, Lĩnh Nam, Pháp Vân, Ngọc Hồi và ngược lại với cự ly bình quân duy trì khoảng 17,95 km.

Trong khi đó, tuyến số 23 chạy vòng tròn Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Công Trứ được tổ chức lại hành trình chạy qua các trục phố trung tâm bao gồm Phố Huế, Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Tây Sơn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo trước khi quay đầu về điểm xuất phát với cự ly bình quân khoảng 17,65 km.

Đối với các tuyến hướng tâm và kết nối ngoại ô, tuyến số 31 lịch trình Đại học Bách khoa - Chèm có lộ trình mới di chuyển qua các điểm Lê Thanh Nghị, Đại Cồ Việt, Phố Huế, Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, điểm trung chuyển Long Biên, Yên Phụ, Âu Cơ, An Dương Vương, Đông Ngạc, Thụy Phương, Đức Thắng, Chèm (Đại học Mỏ) và ngược lại với cự ly bình quân đạt khoảng 20,4 km.

Riêng tuyến số 146 kết nối Hào Nam - Phù Đổng có chiều đi được điều chỉnh theo hướng Hào Nam, qua Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Cầu Đuống, Phù Đổng; chiều về di chuyển qua cầu Chương Dương, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Giảng Võ với cự ly bình quân toàn tuyến đạt 26,2 km.

Việc tổ chức lại mạng lưới xe buýt lần này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống giao thông công cộng tại Vùng phát thải thấp. Qua đó, từng bước khuyến khích người dân chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang vận tải công cộng, góp phần giảm áp lực ùn tắc và cải thiện chất lượng không khí nội đô trong giai đoạn thí điểm kiểm soát môi trường của thành phố.