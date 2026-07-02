Phó Chủ tịch Cần Thơ: Không né tránh khó khăn, không tô hồng kết quả trước áp lực tăng trưởng

Trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Yến chất vấn UBND TP. Cần Thơ về công tác lãnh đạo, điều hành và kết quả triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 đến thời điểm hiện nay. Đồng thời, đại biểu cũng yêu cầu UBND thành phố làm rõ các giải pháp mang tính đột phá sẽ triển khai trong thời gian tới nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo kế hoạch đã đề ra.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ trả lời tại phiên chất vấn

Giải trình về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lý cho biết mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 được điều chỉnh lên mức 10-10,5%, tương ứng quy mô nền kinh tế khoảng 341.000 tỷ đồng theo giá hiện hành. Điều đó đồng nghĩa thành phố phải tạo thêm hơn 35.000 tỷ đồng giá trị gia tăng so với năm trước - một nhiệm vụ rất nặng nề.

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và HĐND thành phố thành các chương trình, kế hoạch và kịch bản điều hành tăng trưởng. Thành phố xây dựng hai kịch bản, gồm kịch bản hoàn thành chỉ tiêu được giao và kịch bản phấn đấu đạt mức tăng trưởng 11,5%; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng địa phương, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Sau khi GRDP quý I chỉ tăng 7,02%, thấp hơn dự kiến, UBND thành phố đã chủ động điều chỉnh kịch bản cho các quý còn lại, nhằm kịp thời bổ sung các giải pháp điều hành.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Theo ông Lê Công Lý, 6 tháng cuối năm, Cần Thơ xác định ba trụ cột tăng trưởng là công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp. Trong đó, công nghiệp - xây dựng được xem là động lực chủ lực; thương mại - dịch vụ tiếp tục phát huy lợi thế của trung tâm vùng, còn nông nghiệp giữ vai trò bệ đỡ thông qua phát triển vùng nguyên liệu và chế biến xuất khẩu.

Tuy nhiên, kết quả 6 tháng đầu năm vẫn chưa đạt kỳ vọng. GRDP ước chỉ tăng khoảng 7,4-7,6%, thấp hơn mục tiêu tăng trưởng hai con số; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 165.000 -168.000 tỷ đồng, tương đương 48 - 49% kế hoạch năm.

Dù vậy, một số chỉ tiêu kinh tế tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ đạt trên 3 tỷ USD, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.800 tỷ đồng, bằng gần 59% dự toán và tăng gần 15% - mức cao nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cũng chỉ rõ 5 nhóm khó khăn đang tác động đến tăng trưởng, gồm quy mô nền kinh tế sau sáp nhập lớn hơn trong khi tỷ trọng nông nghiệp còn cao; nhiều ngành công nghiệp phụ thuộc thị trường xuất khẩu, giá nguyên liệu và chi phí logistics; giải ngân đầu tư công và vốn đầu tư toàn xã hội còn chậm; khu vực dịch vụ phát triển chưa tương xứng vai trò trung tâm vùng; cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về đất đai, quy hoạch, đầu tư và xây dựng còn nhiều bất cập.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, thành phố đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung điều hành tăng trưởng theo từng ngành, từng địa bàn và từng tháng; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, logistics; phát huy vai trò của nông nghiệp và tiếp tục cải cách hành chính theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

"Kết quả 6 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản đề ra, áp lực thời gian còn lại rất lớn. Tuy nhiên, UBND thành phố không né tránh khó khăn, không tô hồng kết quả mà sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng", ông Lê Công Lý nhấn mạnh.

Kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh đánh giá các nội dung chất vấn bám sát thực tiễn, phản ánh đúng những vấn đề cử tri quan tâm. Ông Thanh đề nghị UBND thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng yêu cầu UBND thành phố và các sở, ngành sớm cụ thể hóa các nội dung đã cam kết thành chương trình, kế hoạch với lộ trình và trách nhiệm rõ ràng để HĐND thành phố theo dõi, giám sát việc thực hiện.