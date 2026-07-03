Bất ngờ về tình hình không khí Hà Nội, TP.HCM sau 1 tháng dùng xăng E10

Tổ công tác triển khai Thông tư 50 (Bộ Công Thương) vừa có báo cáo về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam.

Báo cáo cho biết, số liệu quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy xu hướng cải thiện môi trường không khí bước đầu. Số liệu này được Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cung cấp trong ba giai đoạn đầu tháng 5, cuối tháng 5 và cuối tháng 6-/2026.

Cụ thể, tổng hợp số liệu về không khí tại thời điểm cuối tháng 6 so với cuối tháng 5 cho thấy, tại Hà Nội, nhóm bụi giảm rõ rệt: PM₂.₅ giảm 31%, PM₁₀ giảm 29,6%. Điều này cho thấy chất lượng không khí tại Hà Nội có cải thiện về bụi.

Tuy nhiên, tại Hà Nội, nhiều công trình giao thông, xây dựng đang được triển khai, đây cũng là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí.

Tại TP. HCM, xu hướng cải thiện rõ và đồng bộ hơn. So với cuối tháng 5, cuối tháng 6 ghi nhận PM₂.₅ giảm 15,7%, PM₁₀ giảm 14,3%, CO giảm 65,2%, NO₂ giảm 68,6%, NOx giảm 57,6%, SO₂ giảm 38,5% và O₃ giảm 14,4%.

Kết quả này cho thấy nhóm bụi và nhóm khí ô nhiễm đều có xu hướng giảm, phản ánh diễn biến môi trường tích cực hơn.

Về lượng tiêu thụ xăng sinh học, trong thời gian từ ngày 1- 30/6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học (E5 và E10) đạt khoảng hơn 1 tỷ lít; trong đó, xăng E10 chiếm gần 95% tổng lượng tiêu thụ; xăng E5 đạt khoảng 5%.

Bộ Công thương cho biết, so với lượng xăng khoáng sử dụng trước đây là khoảng 1 tỷ lít/tháng, con số tiêu thụ xăng sinh học là tương đương. Điều này cho thấy các quan điểm cho rằng dùng xăng sinh học hao hơn xăng khoáng là không có cơ sở.

Hiện cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán xăng, dầu, tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng đã chuyển sang kinh doanh xăng sinh học. Cùng đó, có 26 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E10 và 11/26 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E5.

Trong tháng đầu triển khai, thị trường chủ yếu tiêu thụ xăng E10. Tuy nhiên, thời gian đầu vẫn có nhiều khách hàng tìm kiếm các cửa hàng bán xăng E5 để sử dụng.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã thiết lập ứng dụng "Quanh tôi" nhằm đăng tải địa chỉ các cửa hàng bán xăng dầu trên cả nước, trong đó có các cửa hàng bán xăng E5 để người dân tra cứu.

Cả nước hiện có 1.585 cửa hàng bán xăng E5. Nguồn cung xăng sinh học trong tháng 6, gồm cả E5 và E10, về cơ bản đầy đủ, không bị gián đoạn và đáp ứng nhu cầu của thị trường.



