Thông tư 15/2026/TT-BNV: CHI TIẾT các địa bàn áp dụng PHỤ CẤP KHU VỰC

Cụ thể, Thông tư 15/2026/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLTBNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Tại Thông tư, mức phụ cấp khu vực thấp nhất là 0,1 và cao nhất là 1,0. Cụ thể, các khu vực có phụ cấp 0,1 là:

Chi tiết các địa bàn có phụ cấp khu vực 0,1

Các địa bàn có phụ cấp khu vực 0,1 bao gồm:

Tỉnh Thái Nguyên: Các xã: Thành Công, An Khánh, Tân Thành, Tân Khánh, Đồng Hỷ;

Tỉnh Phú Thọ:

Các xã: Hạ Hòa, Đan Thượng, Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Văn Lang, Hiền Lương, Đoan Hùng, Tây Cốc, Chân Mộng, Chí Đám, Bằng Luân, Thanh Ba, Quảng Yên, Hoàng Cương, Đông Thành, Chí Tiên, Phù Ninh, Dân Chủ, Phú Mỹ, Trạm Thản, Bình Phú, Cẩm Khê, Phú Khê, Tiên Lương, Vân Bán, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan, Xuân Lũng, Thanh Thuỷ, Đào Xá, Tu Vũ, Hy Cương, Bình Tuyền, Hợp Lý, Tam Đảo, Yên Thuỷ, Tam Dương Bắc, Hải Lựu, Tam Sơn, Lập Thạch, Thái Hòa, Liên Hòa.

Các phường: Xuân Hòa, Hoà Bình, Thống Nhất;

Tỉnh Bắc Ninh:

Các xã: Yên Định, Lục Ngạn, Kiên Lao, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bảo Đài, Kép, Yên Thế.

Các phường: Chũ, Phượng Sơn;

Tỉnh Quảng Ninh:

Các phường: Mạo Khê, Quang Hanh, Cửa Ông, Cẩm Phả.

Các đơn vị khác: Trạm đèn Cửa Ông;

Thành phố Hải Phòng: Xã Nam An Phụ. Các phường: Chí Linh, Kinh Môn, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh;

Tỉnh Ninh Bình: Phường Tam Điệp;

Tỉnh Thanh Hóa: Các xã: Thọ Bình, Kim Tân, Ngọc Trạo, Quý Lộc, Sao Vàng, Xuân Tín, Mậu Lâm, Yên Thọ, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Kiên Thọ, Cẩm Thủy, CẩmVân, Cẩm Tân, Thường Xuân.

Phường Trúc Lâm.

Các đơn vị khác: Các trạm đèn đảo Lạch Trào, Nghi Sơn;

Tỉnh Nghệ An:

Các xã: Tam Đồng, Bích Hào, Nghĩa Lộc, Yên Xuân, Anh Sơn Đông, Đông Hiếu.

Các phường: Thái Hòa, Tây Hiếu.

Các đơn vị khác: Đảo Ngư,

Các Trạm đèn đảo: Cửa Hội, Cửa Lò;

Tỉnh Hà Tĩnh:

Các xã: Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Cẩm Xuyên, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Thạch Xuân, Lộc Hà, Hồng Lộc, Can Lộc, Tùng Lộc, Gia Hanh, Trường Lưu, Xuân Lộc, Đồng Lộc, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Đức Đồng, Hương Sơn, Tứ Mỹ.

Các phường: Sông Trí, Hải Ninh.

Các đơn vị khác: Các trạm đèn Cửa Sót, Cửa Nhượng;

Tỉnh Quảng Trị:

Các xã: Vĩnh Linh, Vĩnh Thủy, Đông Trạch.

Các đơn vị khác: Trạm đèn Cửa Giành, Trạm đèn Cửa Nhật Lệ, trạm đèn đảo Cửa Việt, Mũi Lay.

Thành phố Huế:

Xã Vinh Lộc.

Các phường: Hương Trà, Kim Long.

Đơn vị khác: Trạm đèn đảo Thuận An;

Thành phố Đà Nẵng:

Các xã: Thu Bồn, Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Son, Đồng Dương, Thăng Phú, Tiên Phước, Phú Ninh, Hòa Tiến, Bà Nà, Hòa Vang.

Các phường: Liên Chiểu;

Tỉnh Quảng Ngãi:

Các xã: Bình Minh, Trường Giang, Ba Gia, Trà Giang, Phước Giang, Nguyễn Nghiêm.

Đơn vị khác: Trạm đèn đảo Ba Làng An.

Tỉnh Gia Lai:

Xã Cát Tiến.

Các phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng.

Đơn vị khác: Trạm đèn đảo Phước Mai.

Tỉnh Đắk Lắk:

Các xã: Đồng Xuân, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Hoà Phú.

Các phường: Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Thành Nhất;

Tỉnh Khánh Hòa:

Các xã: Nam Ninh Hoà, Bắc Ninh Hoà, Hoà Trí, Suối Hiệp, Phước Hữu, Lâm Sơn, Cam Hiệp, Ninh Sơn.

Các phường: Hoà Thắng, Đông Ninh Hoà.

Các đơn vị khác: Các đảo: Trí Nguyên, Bích Đầm, Đầm Bẩy, Đầm Già, Bãi Me, Bãi Trũ, Vũng Ngán, Hòn Một, bán đảo Cam Ranh;

Tỉnh Lâm Đồng:

Các xã: Liên Hương, Tân Minh, Hàm Tân, Sơn Mỹ, Vĩnh Hảo, Lương Sơn, Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Tân Lập, Tân Thành. H

Các phường: Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt;

Thành phố Đồng Nai:

Các xã: Bàu Hàm, An Viễn, Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Xuân Đường, Xuân Định, Xuân Thành, Xuân Phú, Xuân Bắc, La Ngà, Định Quán, Thống Nhất, Tân Phú, Tân An, Nha Bích, Tân Lợi, Đồng Tâm, Thuận Lợi, Lộc Hưng, Lộc Quang, Minh Đức, Tân Hưng, Tân Quan.

Các phường: Bảo Vinh, Tân Khai, Trảng Bom, Đồng Phú, Bình Lộc, Phước Bình, Dầu Giây, Tân Phú, Xuân Lộc, Lộc Ninh.

Tỉnh Tây Ninh:

Các xã: Hưng Thuận, Lộc Ninh, Cầu Khởi, Tân Phú, Tân Hội, Thạnh Bình, Bến Cầu, Tân Thạnh, Thuận Mỹ, Bình Đức, Mỹ An, Vàm Cỏ, Thạnh Hóa, Tân Tây, An Ninh, Tân Châu.

Các phường: Bình Minh, Ninh Thạnh;

Thành phố Hồ Chí Minh:

Các xã: Thạnh An, Cần Giờ, An Thới Đông, Bình Khánh, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuyên Mộc, Hoà Hội, Bình Châu, Phước Hòa, Phú Giáo, Long Hòa, Minh Thạnh.

Các đơn vị khác: Các trạm đèn biển: Vũng Tàu, Cầu Đá, Cao Trạng, Cần Gió A Van;

Các trạm luồng sông: Phú Mỹ - Thị Vải, Phước Hoà - Thị Vải;

Tỉnh Đồng Tháp:

Các xã: An Phước, Tân Long, Thanh Bình, Bình Thành, Long Khánh, Long Phú Thuận, Ba Sao, Phong Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Hàng Trung, Tháp Mười, Mỹ Quí, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều, Trường Xuân, Phương Thịnh, An Long, Tam Nông, Phú Thọ, Tràm Chim, An Hoà, Tân Khánh Trung, Phú Hựu, Tân Nhuận Đông, Tân Thạnh;

Tỉnh An Giang:

Phường Hà Tiên.

Đơn vị khác: Trạm đèn Hà Tiên;

Tỉnh Cà Mau:

Các xã: Trần Phán, Quách Phẩm, Cái Đôi Vàm, Sông Đốc.

Bộ Công an:

Các trại giam: Cao Lãnh và Phước Hòa thuộc tỉnh Đồng Tháp, Kênh 7 thuộc tỉnh An Giang, Xuân Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng, Cây Cầy và Long Hòa thuộc tỉnh Tây Ninh, Kênh 5 thuộc thành phố Cần Thơ, Định Thành thuộc tỉnh An Giang, Châu Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long, Phân trại K1 trại giam Quảng Ninh thuộc tỉnh Quảng Ninh, Phân trại K1 trại giam Ngọc Lý thuộc tỉnh Bắc Ninh, Phú Hòa thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 thuộc tỉnh Đắk Lắk, Bến Giá thuộc tỉnh Vĩnh Long, Huy Khiêm thuộc tỉnh Lâm Đồng, Suối Hai thuộc thành phố Hà Nội, Xuân Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Trường giáo dưỡng số 2 và Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Trường giáo dưỡng số 4 thuộc thành phố Đồng Nai.

Các đơn vị khác:

Các trạm đèn đảo: Ba Lạt thuộc tỉnh Hưng Yên; Quất Lâm thuộc tỉnh Ninh Bình; Ba Động thuộc tỉnh Vĩnh Long; Cao Trạm, Cao Thắng thuộc thành phố Cần Thơ.

Chi tiết địa bàn có phụ cấp khu vực 1,0

Mức phụ cấp khu vực cao nhất là 1,0 bao gồm các địa bàn:

Thành phố Đà Nẵng: Đặc khu Hoàng Sa

Tỉnh Khánh Hòa: Đặc khu Trường Sa

Các đơn vị khác: Vùng biển Việt Nam (Lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Quốc phòng)./.