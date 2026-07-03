Hiện trạng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước khi 'lên đời'

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong hơn 10 năm hoạt động, tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, trong đó có hoàn chỉnh, xây mới một số tuyến cao tốc trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ hoàn thành hơn 200 km cao tốc.