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Hiện trạng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước khi 'lên đời'

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT.07) có chiều dài khoảng 70 km, quy mô 4 làn xe với 2 dải dừng khẩn cấp. Sau khi hoàn chỉnh, tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới có chiều dài gần 100 km, quy mô 6 làn xe, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Hiện trạng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước khi 'lên đời'- Ảnh 1.
Hiện trạng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước khi 'lên đời'- Ảnh 2.
Hiện trạng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước khi 'lên đời'- Ảnh 3.

Ngày 30/6, Dự án Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới được khởi công. Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện trục cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng.

Hiện trạng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước khi 'lên đời'- Ảnh 4.

Tổng chiều dài tuyến đường gần 100 km. Điểm đầu tại Km 8+772,76 kết nối với đường Vành đai 3 Hà Nội, điểm cuối tại Km 107+802,17 kết nối với tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn tại nút giao Thanh Bình. Theo phương án được phê duyệt, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên sẽ được mở rộng lên 6 làn xe. Đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới được đầu tư quy mô 4 làn xe. Bên cạnh đó, dự án sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống nút giao, cầu, hầm, đường gom, hầm chui dân sinh, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

Hiện trạng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước khi 'lên đời'- Ảnh 5.

Trước khi được hoàn thiện, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có chiều dài khoảng 70 km, quy mô 4 làn xe và 2 dải dừng khẩn cấp được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nhiều thời điểm trên tuyến cao tốc này bị ùn tắc, nhất là khi xảy ra va chạm giao thông.

Hiện trạng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước khi 'lên đời'- Ảnh 6.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong hơn 10 năm hoạt động, tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, trong đó có hoàn chỉnh, xây mới một số tuyến cao tốc trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ hoàn thành hơn 200 km cao tốc.

Hiện trạng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước khi 'lên đời'- Ảnh 7.
Hiện trạng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước khi 'lên đời'- Ảnh 8.
Hiện trạng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước khi 'lên đời'- Ảnh 9.

Nút giao với quốc lộ 3, điểm kết thúc của tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

Từ Khóa:
cao tôc

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