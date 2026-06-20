Nghị quyết 29: Cú hích giúp thị trường xăng E10 vận hành thông suốt

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương): Nghị quyết số 29 đã tháo gỡ cơ bản các nút thắt còn lại, tạo điều kiện cho lộ trình sử dụng xăng E10 được triển khai đồng bộ, hiệu quả - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) nhìn nhận, Nghị quyết 29 đã tháo gỡ cơ bản các nút thắt còn lại, tạo điều kiện cho lộ trình sử dụng xăng E10 được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

"Tất cả các chính sách mà Nghị quyết đưa ra đều có tác động rất lớn, mang tính quyết định cho việc triển khai lộ trình sử dụng xăng E10", ông Đào Duy Anh nói.

Việc cho phép các thương nhân đầu mối xăng dầu chưa đầu tư phòng thử nghiệm được thuê dịch vụ thử nghiệm của các đơn vị đã có phòng thử nghiệm đạt chuẩn sẽ giúp giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống phòng thử nghiệm hiện có. Đồng thời, quy định này tạo điều kiện để các trạm phối trộn xăng E10 chưa được cấp phép sớm đưa vào hoạt động, qua đó tăng năng lực phối trộn, bảo đảm nguồn cung xăng E10 cho thị trường. Giải pháp cũng góp phần giảm áp lực cho các doanh nghiệp lớn đang đảm nhận phần lớn hoạt động phối trộn trong thời gian qua, đặc biệt tại khu vực phía bắc, nơi tập trung nhiều trạm phối trộn chưa được cấp phép.

Thứ hai, Nghị quyết cho phép lựa chọn mặt hàng E10RON95-III là mặt hàng làm cơ sở để điều hành giá theo quy định, làm cơ sở để các cơ quan điều hành giá của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có căn cứ xác định giá xăng dầu cho các kỳ điều hành.

Nghị quyết cũng cho phép các thương nhân đầu mối còn lượng xăng khoáng tồn đến thời điểm ngày 1/6/2026 được bán lại cho các thương nhân khác để phối trộn, pha chế thành xăng E10 cung ứng ra thị trường. Theo ông Đào Duy Anh, điều này vừa giúp các doanh nghiệp giải tỏa hàng tồn, thu hồi vốn, vừa có bồn bể để phục vụ kinh doanh xăng E10.

Giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp

Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phân tích, Nghị quyết 29 giúp giảm đáng kể chi phí cho các doanh nghiệp chưa đầu tư phòng thử nghiệm khi không phải bỏ vốn xây dựng hệ thống riêng mà có thể thuê dịch vụ thử nghiệm từ các đơn vị đã được đầu tư. Trong khi đó, các doanh nghiệp đã đầu tư phòng thử nghiệm có thêm nguồn thu từ việc cung cấp dịch vụ, nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở vật chất và rút ngắn thời gian thu hồi vốn. Như vậy, cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp thuê dịch vụ đều được hưởng lợi, qua đó góp phần giảm chi phí trong chuỗi cung ứng và tạo điều kiện để người tiêu dùng được hưởng lợi từ giá thành hợp lý hơn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng cho phép các doanh nghiệp còn tồn kho xăng khoáng được bán lại cho các doanh nghiệp khác để phối trộn xăng sinh học. Quy định này không chỉ giúp doanh nghiệp giải phóng hàng tồn, thu hồi vốn mà còn bổ sung nguồn nguyên liệu cho hoạt động phối trộn, pha chế xăng E10, góp phần bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Sau hơn 2 tuần thực hiện chuyển đổi hoàn toàn sang dùng xăng sinh học E5 và E10, trong đó E10RON95 thay thế xăng khoáng RON95, thị trường vận hành ổn định, không gián đoạn, không thiếu xăng

Thị trường vận hành ổn định, không gián đoạn, không thiếu xăng

Ông Đào Duy Anh nhấn mạnh, sau hơn 2 tuần thực hiện chuyển đổi hoàn toàn sang dùng xăng sinh học E5 và E10, trong đó E10RON95 thay thế xăng khoáng RON95, thị trường vận hành ổn định, không gián đoạn, không thiếu xăng dù là thành phố hay vùng sâu, vùng xa. Qua đó cho thấy, công tác chuẩn bị về nguồn cung, hạ tầng phối trộn, pha chế, vận chuyển và phân phối xăng E10 của cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Ngay sau khi toàn quốc chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 từ ngày 1/6/2026, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình chuẩn bị nguồn cung, công tác phối trộn, phân phối xăng sinh học và công tác kiểm soát chất lượng xăng dầu của các doanh nghiệp tại các khu vực tổng kho lớn. Qua báo cáo của các doanh nghiệp và kiểm tra thực tế tại các tổng kho, cơ sở phối trộn, pha chế xăng sinh học, có thể khẳng định, nguồn cung etanol và xăng nền cho phối trộn, pha chế xăng E5, E10 đã đảm bảo đến hết tháng 7 và các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị nguồn cho các tháng tiếp theo.

"Với việc Nghị quyết 29 được ban hành, các doanh nghiệp đã đầu tư trạm phối trộn sẽ nhanh chóng được cấp phép hoạt động, tham gia thị trường và có kế hoạch chuẩn bị nguồn cung etanol cũng như xăng nền, khi đó, thị trường sẽ càng ổn định hơn", ông Đào Duy Anh khẳng định.