Điểm sáng ngành thủy sản Việt Nam

Một trong các trọng tâm của dự án là nâng cao năng lực nhận thức và chuẩn hóa kỹ năng làm việc chuyên sâu cho hàng ngàn người lao động cùng đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, giúp họ chủ động đánh giá chuẩn xác các nguy cơ tại nơi làm việc để tối ưu hóa năng suất và bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp. Song song đó, dự án đã đồng hành cùng ban lãnh đạo nhà máy rà soát, tư vấn và cải tiến toàn diện hệ thống quản trị, lao động, môi trường theo khung ESG và thực hành các bộ tiêu chuẩn quốc tế bền vững như Amfori BSCI.

Từ kết quả khảo sát thực tế, Dự án đã hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cải tiến hệ thống bền vững một cách toàn diện trên nhiều hợp phần cốt lõi.

Quản trị Nhân sự và Trách nhiệm xã hội: Dự án đã tư vấn chuẩn hóa lại chính sách tuyển dụng công bằng, xây dựng hệ thống mô tả công việc minh bạch, hoàn thiện quy chế lương thưởng năng suất, quy trình giải quyết thôi việc và kiện toàn cơ chế đồng quản lý các Quỹ hỗ trợ tương thân tương ái cùng Ban Chấp hành Công đoàn nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

An toàn Kỹ thuật và Phòng chống cháy nổ: Dự án đã thúc đẩy việc tái thiết lập hệ thống quy trình an toàn điện, dán nhãn cảnh báo nguy hiểm tại tất cả các tủ điện, lắp đặt van chống cháy ngược cho thiết bị hàn xì, định danh vị trí tủ PCCC, rà soát thời hạn kiểm định thiết bị nâng hạ và thiết lập quy trình báo cáo sự cố suýt tai nạn dựa trên hệ thống camera giám sát trực quan.

Vệ sinh Môi trường lao động và An toàn Thực phẩm, dự án đã hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện sâu sắc hạ tầng xưởng lạnh để giảm thời lượng tiếp xúc nhiệt độ âm sâu của người lao động, nâng cấp băng chuyền tải tự động để thay thế các tư thế làm việc khum cúi nặng nhọc, chuẩn hóa quy trình lưu trữ và phân loại rác thải nguy hại, đồng thời thực hiện kiểm định đồng bộ các trạm nước uống công nghiệp và niêm yết nghiêm ngặt tần suất vệ sinh thiết bị để ngăn ngừa hoàn toàn các nguy cơ lây nhiễm trong phân xưởng sản xuất.

Cuộc thi ATVSLĐ năm 2026 – Điểm nhấn kích hoạt tính tự chủ của người lao động

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về An toàn vệ sinh lao động năm 2026 được tổ chức tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Cà Mau là một trong những sáng kiến tại các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị lúa gạo và tôm trong khuôn khổ dự án DGD. Thay vì chỉ áp đặt quy định một chiều từ trên xuống, sáng kiến tổ chức cuộc thi hướng tới mục tiêu gia tăng tối đa sự tham gia chủ động của người lao động vào hoạt động nhận diện nguy cơ và cải thiện môi trường làm việc, biến các quy chuẩn quản trị khô khan thành phong trào tự giác sôi nổi.

Cuộc thi đã thu hút hơn 500 lượt người lao động với 58% là lao động nữ. Vòng 1 của cuộc thi được tổ chức vào tháng 1/2026 với hình thức thi trực tuyến. Vòng chung kết diễn ra trực tiếp vào ngày 20/06/2026 là một ngày hội rực rỡ sắc màu và bùng nổ tinh thần màu cờ sắc áo giữa 5 đội thi đại diện cho các khối xưởng, phòng ban hạt nhân của tập đoàn.

Tại vòng thi chung kết, các đội bốc thăm hình ảnh rủi ro hiện trạng thực tế từ chính các phân xưởng, và cùng thảo luận, phân tích nguy cơ và đề xuất các dự án cải tiến kỹ thuật thực tiễn chỉ trong vòng 15 phút. Hàng loạt giải pháp thiết thực đã được đưa ra nhằm giải quyết các tình huống an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) hằng ngày như: quy trình bảo hộ xưởng lạnh, cải tiến băng chuyền giảm tư thế khom cúi, kiểm soát thiết bị nâng hạ, lắp van chống cháy ngược, dán cảnh báo an toàn điện, hay đặt khay chống tràn hóa chất và biển cảnh báo sàn trơn trượt.

Hội đồng Ban Giám khảo chuyên môn (gồm chuyên gia từ Bộ Nội Vụ, đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, VCCI-HCM, Oxfam tại Việt Nam, và các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau) đã chính thức trao các hạng mục giải thưởng xứng đáng cho những giải pháp có tính khả thi và tự chủ cao nhất.

Cuộc thi ATVSLĐ này là một trong nhiều hoạt động thúc đẩy các sáng kiến của người lao động do Dự án ASXH hỗ trợ triển khai tại Tập đoàn Minh Phú. Ngoài ra, có thể kể đến các hoạt động khác khác như: áp dụng 5S để sắp xếp gọn gàng và cải thiện môi trường làm việc, cải tiến công cụ dụng cụ, cải thiện các chính sách nhân sự và chính sách cho lao động nữ, xây dựng môi trường làm việc tích cực, đồng hành cùng quản lý cấp trung trong hỗ trợ sức khỏe tinh thần người lao động.thực hiện tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội BSCI. Những hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức và thúc đẩy thói quen ATVSLĐ của người lao động mà còn cổ vũ tinh thần tự tin, tự chủ của người lao động, đặc biệt là các lao động nữ trong việc tham gia xây dựng môi trường lao động an toàn, tự tin phát huy vai trò lãnh đạo của bản thân.

Bà Phạm Thùy Dung, Quản lý Dự án, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam chia sẻ: " Sự hào hứng, chủ động và năng lực tự giải quyết rủi ro của người lao động ngày hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự thành công của mô hình điểm về kinh doanh bao trùm mà Oxfam và VCCI-HCM đang thúc đẩy. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi không nằm ở giải thưởng, mà là giá trị lan tỏa sau đó: Người lao động, đặc biệt là lao động nữ, vốn chịu nhiều rủi ro, bệnh nghề nghiệp trong môi trường lạnh và ẩm ướt, nay mang chính tư duy an toàn chủ động quay trở lại xưởng, trở thành những người trực tiếp giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động trong công việc hằng ngày. Sự chuyển biến này khẳng định nỗ lực thực chất của doanh nghiệp trong việc kiến tạo một môi trường 'việc làm tử tế', nơi tiếng nói của người lao động được lắng nghe và chuyển hóa thành những chính sách bảo vệ thiết thực. Chúng tôi tin rằng, ATVSLĐ là sự đầu tư trực tiếp vào con người, củng cố nền tảng an sinh xã hội và phát triển chuỗi giá trị bền vững, bao trùm tại ĐBSCL."

Đánh giá cao về tiêu chí an toàn lao động trong sự phát triển của doanh nghiệp, bà Bùi Thị Ninh - Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) cho hay: “An toàn, vệ sinh lao động không chỉ là một yêu cầu pháp lý hay một chỉ tiêu quản trị, mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và là quyền lợi chính đáng, thiết thân của mỗi người lao động. Đối với ngành thủy sản – một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, sử dụng lượng lớn lao động trực tiếp, có cường độ làm việc cao và tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – thì việc xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng".

"Đây cũng là một trong những tiêu chí ngày càng được các thị trường xuất khẩu, các nhãn hàng và đối tác quốc tế quan tâm, đánh giá, gắn liền trực tiếp với năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò tiên phong của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Minh Phú không chỉ được biết đến là một trong những doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản hàng đầu Việt Nam với năng lực sản xuất và quy mô đáng tự hào, mà còn là một hình mẫu trong việc xây dựng môi trường lao động an toàn, bền vững và thực sự hướng về người lao động", bà Bùi Thị Ninh cho biết thêm.

Ông Lê Văn Điệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Phú Cà Mau, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi cũng chia sẻ thêm: “ Tại Minh Phú, việc thực hành các tiêu chuẩn quốc tế và khung quản trị bền vững ESG luôn là tâm điểm chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành thủy sản. Trong đó, cấu phần Trách nhiệm xã hội với trọng tâm là an toàn vệ sinh lao động luôn được ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, với đặc thù lao động nữ chiếm tới hơn 70%, việc cam kết xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo vệ toàn diện cho chị em phụ nữ và người lao động chính là trách nhiệm cốt lõi của chúng tôi. Vì lẽ đó, chúng tôi đánh giá cao sáng kiến cuộc thi khi đã kích hoạt mạnh mẽ năng lực tự chủ và tư duy làm chủ của người lao động ngay tại vị trí sản xuất. Xin chân thành cảm ơn VCCI-HCM, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng các cơ quan ban ngành tỉnh Cà Mau đã đồng hành, hỗ trợ tổng thể cho Minh Phú. Đây là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục duy trì những đôi bàn tay hạnh phúc, cùng nhau phát triển bền vững."

Thành công từ mô hình điển hình này sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để VCCI-HCM, Oxfam cùng các đối tác đóng gói tài liệu, đúc kết kinh nghiệm để tiếp tục triển khai rộng rãi đến cộng đồng các doanh nghiệp ngành tôm và lúa tại các tỉnh trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tiếp theo của dự án.

Về dự án

Dự án “Cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của doanh nghiệp tôm và lúa thông qua nâng cao kỹ năng làm việc và an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp” là một trong hai hợp phần của Dự án An sinh Xã hội, được tài trợ bởi Tổng vụ Hợp tác phát triển Bỉ, do tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp cùng VCCI-HCM triển khai trong giai đoạn 2024-2026.

Hợp phần dự án này được triển khai tại TP.HCM, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, nhằm nâng cao kỹ năng làm việc và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động tại nhà máy - đặc biệt là lao động nữ thúc đẩy sự phát triển bền vững của hai chuỗi ngành hàng cốt lõi là tôm và lúa gạo. Thông qua các chương trình hành động nâng cao nhận thức, kỹ năng vận hành và cải thiện điều kiện ATVSLĐ, dự án giúp người lao động tự chủ an toàn tại nhà xưởng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn, rào cản kỹ thuật khắt khe để tự tin gia nhập thị trường xuất khẩu toàn cầu.

Tính đến tháng 5/2026, Dự án DGD đã hỗ trợ 102 doanh nghiệp trong cải thiện điều kiện làm việc, từng bước hướng tới tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế.

Các hoạt động chính bao gồm:

Hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp thực hành các tiêu chuẩn bền vững quốc gia và quốc tế tuân thủ pháp luật lao động, tiêu chuẩn lao động và an sinh xã hội: