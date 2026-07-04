Gọi Claude Code là phần mềm độc hại, Alibaba cấm toàn bộ nhân viên sử dụng công cụ AI của Anthropic

Từ ngày 10 tháng 7, Alibaba cấm toàn bộ nhân viên sử dụng Claude Code và yêu cầu gỡ cài đặt mọi sản phẩm của Anthropic khỏi thiết bị làm việc, bao gồm các mô hình Sonnet, Opus, Fable và toàn bộ công cụ tác nhân AI. Thay vào đó, nhân viên được chỉ đạo chuyển sang nền tảng lập trình nội bộ của công ty là Qoder.

Đây là lần đầu tiên một tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc đưa ra lệnh cấm toàn diện và chính thức đối với sản phẩm Anthropic.

Alibaba cho biết quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện, trong đó công ty xếp Claude Code vào danh mục phần mềm rủi ro cao. Lý do được nêu là các nhà phát triển đã phát hiện mã ẩn trong công cụ này có khả năng kiểm tra thông tin môi trường người dùng, bao gồm múi giờ hệ thống và thông tin proxy, đồng thời chèn các dấu hiệu vô hình vào prompt trước khi gửi đến máy chủ của Anthropic.

Truyền thông Trung Quốc gọi cơ chế này là backdoor và mô tả đây là hành vi giám sát độc hại đối với người dùng Trung Quốc.

Phản hồi từ phía Anthropic mang thái độ hoàn toàn khác. Một nhân viên của hãng xác nhận trên mạng xã hội X rằng tính năng bị chỉ trích là một thử nghiệm triển khai từ tháng 3, với mục đích ngăn chặn việc lạm dụng tài khoản từ những người bán lại trái phép và bảo vệ mô hình khỏi bị chưng cất.

Lệnh cấm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai công ty đang leo thang liên tục. Tháng trước, Anthropic gửi thư cáo buộc Alibaba đã sử dụng hơn 25.000 tài khoản để trích xuất bất hợp pháp khả năng của mô hình Claude trong giai đoạn từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6, với hơn 28,8 triệu lần tương tác. Anthropic mô tả đây là cuộc tấn công chưng cất mô hình lớn nhất từ trước đến nay nhắm vào hãng, với mục tiêu giúp Trung Quốc rút ngắn khoảng cách với các khả năng tiên tiến nhất của Claude Mythos Preview.

Sự việc đặt ra câu hỏi không dễ trả lời về ranh giới giữa bảo vệ sở hữu trí tuệ và giám sát người dùng trong bối cảnh cạnh tranh AI toàn cầu ngày càng căng thẳng. Claude Code trước đó đã trở nên phổ biến rộng rãi trong cộng đồng lập trình viên Trung Quốc dù Anthropic có các hạn chế tiếp cận chính thức đối với người dùng và tổ chức tại Trung Quốc. Với lệnh cấm từ Alibaba, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất nước này, làn sóng tẩy chay Claude Code trong môi trường doanh nghiệp Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn mở rộng hơn trong thời gian tới.