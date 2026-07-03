Tin hot: WhatsApp đã chính thức cho Việt Nam đặt tên người dùng - Vào chọn ngay kẻo mất tên đẹp

WhatsApp vừa công bố một bước ngoặt lớn trong tuần này. Kể từ cuối năm nay, người dùng ứng dụng này đã có thể nhắn tin cho nhau thông qua tên người dùng (username) tùy chỉnh.

Đây là một sự thay đổi mang tính lịch sử, phá vỡ hệ thống định danh hoàn toàn bằng số điện thoại vốn đã gắn liền với nền tảng này từ ngày đầu thành lập. Tính đến thời điểm hiện tại, tính năng này đã xuất hiện sớm trên tài khoản của một số người dùng ở Việt Nam và đang được cập nhật dần dần cho toàn bộ.

Phía WhatsApp khẳng định tiến trình cập nhật đang được đẩy mạnh và tất cả người dùng trên toàn cầu đều có thể bắt đầu đăng ký username ngay trong tuần này.

Nếu không muốn sở hữu một chiếc username nhàm chán với những chuỗi ký tự hoặc con số ngẫu nhiên, bạn nên nhanh tay thực hiện quy trình này càng sớm càng tốt.

Thao tác này vô cùng đơn giản và chỉ tiêu tốn của bạn từ một đến hai phút. Dưới đây là cơ chế hoạt động của username trên WhatsApp cũng như các bước chi tiết để bạn giữ chỗ cho chiếc tên định danh của riêng mình.

Cơ chế hoạt động của username trên WhatsApp

Về cơ bản, username trên WhatsApp sẽ hoạt động tương tự như trên các nền tảng mạng xã hội khác. Sau khi tính năng này được kích hoạt diện rộng, bạn có thể mở một cuộc trò chuyện mới bằng cách nhập trực tiếp username của đối phương thay vì phải xin số điện thoại như trước.

Một lưu ý quan trọng từ WhatsApp là ứng dụng sẽ không tích hợp thanh công cụ tìm kiếm công khai cho username. Điều này đồng nghĩa với việc nếu muốn liên lạc với ai đó, bạn bắt buộc phải biết chính xác username của họ.

Để nâng cao tối đa quyền riêng tư, sau khi thiết lập username, hệ thống cho phép bạn cài đặt thêm một lớp "khóa" (username key) — bản chất là một loại mật khẩu. Khi đó, bất kỳ ai muốn gửi tin nhắn cho bạn qua username đều phải nhập đúng mã khóa này.

Hiện tại, việc tạo username trên WhatsApp là hoàn toàn tự nguyện, người dùng không bắt buộc phải thiết lập nếu không có nhu cầu. Nền tảng này vẫn duy trì song song tính năng nhắn tin qua số điện thoại truyền thống. Đồng thời, các thông báo từ WhatsApp cũng cho thấy số điện thoại vẫn là điều kiện cần có khi đăng ký các tài khoản mới.

Dù tùy chọn thiết lập username đang được triển khai dần từ giao diện cài đặt ngay bây giờ, WhatsApp cho biết tính năng cho phép các tài khoản nhắn tin trực tiếp qua lại bằng username sẽ chính thức vận hành vào cuối năm nay.

Hướng dẫn các bước đăng ký sớm username trên WhatsApp

Để giữ chỗ cho chiếc username yêu thích của mình, bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác cơ bản. Lưu ý rằng tính năng này hiện chỉ khả dụng trên ứng dụng di động và chưa hỗ trợ trên giao diện web (WhatsApp Web).

Quy trình đăng ký cụ thể như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng WhatsApp trên điện thoại của bạn.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm dọc ở góc trên cùng bên phải màn hình.

Bước 3: Chọn Cài đặt (Settings).

Bước 4: Chọn mục Tài khoản (Account).

Bước 5: Tại phần Tài khoản của bạn (Your account), nhấn chọn Tên người dùng (Username).

Bước 6: Chọn Tạo tên người dùng (Create username).

Bước 7: Nếu muốn đồng bộ và sử dụng lại username từ tài khoản Facebook hoặc Instagram sẵn có, bạn có thể nhấn chọn vào các mục tương ứng.

Bước 8: Nhập tên người dùng mà bạn mong muốn.

Bước 9: Nhấn Lưu (Save) để hoàn tất.

Sau khi đã thiết lập thành công, bạn vẫn có thể thay đổi username này bất cứ lúc nào bằng cách truy cập lại vào đúng mục cài đặt nêu trên.

Khi tính năng này được cập nhật hoàn chỉnh, việc kết nối giữa các người dùng sở hữu username sẽ không cần đến số điện thoại. Đối với các mối quan hệ cũ, những ai đã biết số điện thoại liên kết với WhatsApp của bạn từ trước vẫn có thể nhắn tin theo cách cũ. Tuy nhiên, với những người dùng mới mà bạn chủ động nhắn tin, họ sẽ chỉ nhìn thấy username của bạn, trong khi số điện thoại cá nhân được ẩn đi và bảo mật tuyệt đối.

Quy trình thiết lập chỉ đơn giản có vậy. Với lượng người dùng khổng lồ lên đến hàng tỷ người mỗi tháng, chiếc username mà bạn đang ấp ủ rất có thể cũng đang nằm trong tầm ngắm của nhiều người khác. Vì vậy, hãy mở ngay ứng dụng WhatsApp và nhanh tay sở hữu cho mình một cái tên thật ưng ý trước khi bị người khác đăng ký mất.