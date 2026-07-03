Bán kim cương, túi hàng hiệu qua Facebook, che giấu gần 835 tỷ đồng doanh thu

Các bị cáo tại toà.

Chiều 2/7, Tòa án Nhân dân (TAND) khu vực 2 TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (39 tuổi, trú phường Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Trốn thuế.

Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh này còn có Ngô Quốc Phú (30 tuổi, trú phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (45 tuổi, trú phường Giảng Võ, Hà Nội).

Toàn cảnh phiên toà.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Hường, Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội, phát sinh doanh thu lớn nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đối với Nguyễn Thị Thu Hường, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, bị cáo bị cáo buộc không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng, gồm hơn 8,3 tỷ đồng thuế GTGT và hơn 4,1 tỷ đồng thuế TNCN.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường tại toà

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến thời điểm bị cơ quan thuế phát hiện vi phạm, Hường kinh doanh các mặt hàng đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... thông qua tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy" do Hường lập.

Trong quá trình kinh doanh, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký mã số thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.

Để vận hành, Hường thuê 8 nhân viên đảm nhiệm nhiều công đoạn như tư vấn khách hàng, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển.

Để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng phần mềm KiotViet, đăng ký bằng thông tin cá nhân nhằm theo dõi doanh thu bán hàng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khi cơ quan thuế tăng cường kiểm tra các trường hợp kinh doanh trên nền tảng số có dấu hiệu trốn thuế vào tháng 6/2025, Nguyễn Thị Thu Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu bán hàng trên phần mềm KiotViet.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trước thời điểm dữ liệu trên hệ thống bị xóa, toàn bộ thông tin bán hàng đã được lưu trong máy tính cá nhân của các bị cáo. Các tệp dữ liệu ghi nhận đầy đủ mã hàng, giá bán, số lượng hàng hóa và doanh thu theo từng tháng, từng năm.

Từ các tài liệu này, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của hoạt động kinh doanh, làm căn cứ xử lý vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát tại toà.

Ngày 9/7/2025, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 17.900 USD, 12,5 triệu đồng, một tập tài liệu gồm 86 trang liên quan tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện hàng hiệu.

Theo dữ liệu bán hàng thu thập từ máy tính của Hường, doanh thu giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6/2025 được xác định là gần 835 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử phiên toà.

Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng còn xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng hiệu cho Hường nhưng không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, Ngô Quốc Phú không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp thuế GTGT và thuế TNCN, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 433 triệu đồng, gồm hơn 288 triệu đồng thuế GTGT và hơn 144 triệu đồng thuế TNCN.

Bị cáo Ngô Quốc Phú tại toà.

Trong cùng thời gian, Tô Lan Phương bị cáo buộc không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp thuế GTGT và thuế TNCN, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 157 triệu đồng, gồm hơn 105 triệu đồng thuế GTGT và hơn 52 triệu đồng thuế TNCN.

Bị cáo Tô Lan Phương tại toà.

Đến nay, gia đình bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Hai bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương cũng tự nguyện nộp toàn bộ số tiền bị cáo buộc trốn thuế để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng của Nguyễn Thị Thu Hường và các nhân viên làm việc tại cửa hàng, cơ quan điều tra xác định họ chỉ thực hiện các công việc như đóng gói, vận chuyển, tư vấn, hỗ trợ bán hàng theo sự phân công của Hường; không tham gia quản lý hoạt động kinh doanh, kê khai doanh thu hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với những người này.



