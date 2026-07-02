Khởi tố nhóm lập hơn 100 website phim lậu, thu lợi hàng trăm tỷ đồng

Ngày 2-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương.

Vụ án được xác lập sau quá trình điều tra của Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, gồm Cơ quan điều tra, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và Liên minh Sáng tạo - Giải trí thuộc Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ.

Nhóm đối tượng tạo lập hơn 100 trang web phim lậu bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến tháng 4-2026, nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh cầm đầu đã tạo lập hơn 100 website, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim không được chủ sở hữu cho phép.

Các website này thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim, qua đó thu khoảng 12,85 triệu USDT tiền quảng cáo, tương đương khoảng 308,4 tỷ đồng. Sau khi thu lợi bất chính, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc và dòng tiền, sau đó chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân để hợp pháp hóa, sử dụng mua bất động sản và ô tô.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can. Trong đó, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "Rửa tiền" theo Điều 225, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Các banner quảng cáo dày đặc hiện lên trang chủ của một website phim lậu. Ảnh: Khánh Huy

Ba bị can gồm Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 4 bị can gồm Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy để phục vụ điều tra.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan; đồng thời xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản do phạm tội mà có.