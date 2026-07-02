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WhatsApp công bố tính năng mới liên quan đến tên người dùng

| | Kinh tế số

Tính năng mới giúp người dùng chia sẻ tài khoản mà không cần tiết lộ số điện thoại, dự kiến được triển khai rộng rãi vào cuối năm nay.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

WhatsApp vừa công bố tính năng tên người dùng (username), cho phép người dùng chia sẻ hồ sơ và kết nối mà không cần tiết lộ số điện thoại. Tính năng bắt đầu cho phép đặt trước từ ngày 29/6 và sẽ được triển khai rộng rãi vào cuối năm nay.

Người dùng có thể chọn bất kỳ tên người dùng nào có từ 3 đến 40 ký tự. Meta sẽ ưu tiên giữ tên cho người nổi tiếng, tổ chức và cho phép doanh nghiệp, nhà sáng tạo sử dụng cùng tên với Facebook hoặc Instagram để đảm bảo tính thống nhất.

Người dùng sẽ nhận được thông báo khi tùy chọn đặt trước tên người dùng khả dụng tại quốc gia của họ. Sau đó, họ có thể vào Cài đặt > Tài khoản > Tên người dùng để chọn tên người dùng của mình. 

Theo Meta, việc đặt trước tên nhằm tránh trùng lặp trong cộng đồng hơn 3 tỷ người dùng. Tên người dùng sẽ không hiển thị trong tìm kiếm; chỉ những người biết chính xác tên mới có thể liên hệ. Người dùng cũng có thể thay đổi, vô hiệu hóa tên người dùng hoặc thiết lập mật khẩu để tăng quyền riêng tư.

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Sản phẩm WhatsApp Alice Newton-Rex cho biết tính năng này giúp người dùng kiểm soát tốt hơn việc chia sẻ số điện thoại – vốn là thông tin cá nhân gắn với nhiều hoạt động trong cuộc sống.

Hiện người dùng vẫn phải chia sẻ tên người dùng bằng lời nói hoặc tin nhắn, chưa có tùy chọn quét mã QR. Trước WhatsApp, các ứng dụng như Telegram, Signal và Wire đã hỗ trợ tên người dùng trong nhiều năm.


Theo Minh Trang

VTV

Từ Khóa:
WhatsApp

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