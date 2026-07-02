Đối tác Apple bị hacker tấn công, 630GB dữ liệu về iPhone 18 Pro bị rò rỉ

Tata Electronics, đối tác vừa lắp ráp iPhone vừa cung cấp linh kiện cho Apple tại Ấn Độ, xác nhận bị tấn công mạng sau khi nhóm tin tặc World Leaks công bố hơn 630 GB dữ liệu nội bộ lên dark web. Theo Reuters và AppleInsider, trong hơn 204.000 tệp bị rò rỉ có nhiều tài liệu liên quan trực tiếp đến iPhone 18 Pro, dòng máy Apple dự kiến trình làng vào tháng 9 tới.

Apple đối mặt với vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất năm - Ảnh cắt từ clip

World Leaks tuyên bố nhận trách nhiệm trên trang leak của mình từ khoảng ngày 12/6, kèm liên kết tải về toàn bộ kho dữ liệu. Tata Electronics công khai xác nhận sự cố khoảng 10 ngày sau đó, cho biết đã kích hoạt quy trình ứng phó ngay khi phát hiện và khẳng định hoạt động sản xuất không bị gián đoạn. Công ty sau đó siết chặt quyền truy cập hệ thống nội bộ, đồng thời thuê một đơn vị tư vấn quốc tế để điều tra pháp y.

Reuters cho biết ít nhất 6 tệp trong kho dữ liệu ánh xạ cụ thể từng linh kiện của iPhone 18 Pro tới nhà cung cấp tương ứng, bao gồm chip trên bo mạch chính, pin và cụm camera. Ngoài ra còn có sơ đồ thiết kế logic board được tạo bằng phần mềm Siemens NX, công cụ Apple thường dùng khi phát triển phần cứng, cùng ảnh chụp máy đang thử độ bền khi rơi tại một nhà máy của Tata, chụp từ đầu năm 2026.

Lối vào nhà máy sản xuất linh kiện iPhone của Apple thuộc tập đoàn Tata Electronics ở miền nam Ấn Độ, Hosur, Tamil Nadu, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Không phải toàn bộ dữ liệu rò rỉ đều liên quan đến sản phẩm chưa ra mắt. Phần lớn video thử nghiệm trong kho dữ liệu thực chất thuộc về iPhone 17 Pro và iPhone 15, hai mẫu máy đã bán ra thị trường. Một số tài liệu khác còn cho thấy Apple từng dùng hộp sản phẩm in hình camera giả, không giống bất kỳ thiết bị thật nào, nhằm đánh lạc hướng chính nhân viên và đối tác trong quá trình phát triển iPhone 17 Pro.

Kho dữ liệu không chỉ giới hạn ở Apple. Cybernews và BleepingComputer ghi nhận trong đó còn có hàng chục tệp được cho là của TSMC và Qualcomm, hai nhà cung cấp chip cho iPhone, cùng tài liệu liên quan đến Tesla, một khách hàng khác của Tata Electronics.

Rất nhiều thông tin về sản phẩm mới của Apple bị rò rỉ - Ảnh cắt từ clip

Apple cho biết đang điều tra vụ việc và phối hợp với Tata Electronics để siết an ninh dài hạn. Hãng cũng gửi yêu cầu gỡ bỏ theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA) tới các nền tảng mạng xã hội, trong đó có X, sau khi một số video và hình ảnh rò rỉ lan truyền công khai. Đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy dữ liệu thanh toán hay tài khoản người dùng Apple bị ảnh hưởng.

Chuyên gia an ninh mạng John Pescatore của SANS Institute nhận định vụ việc không giống kiểu tấn công chớp nhoáng. Để lấy được khối lượng dữ liệu lớn như vậy, kẻ tấn công thường cần chiếm được tài khoản hợp lệ hoặc khai thác lỗ hổng kiểm soát truy cập trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Nhà nghiên cứu bảo mật Rajshekhar Rajaharia cũng cảnh báo các nhóm tin tặc khác có thể tiếp tục nhắm vào Tata trong tương lai, viện dẫn vụ tấn công ransomware từng xảy ra với Jaguar Land Rover, một công ty khác cùng thuộc Tata Group.

Sự cố xảy ra đúng lúc Tata Electronics đang giữ vai trò ngày càng lớn trong chiến lược đa dạng hóa sản xuất của Apple ra khỏi Trung Quốc. Theo Counterpoint Research, Ấn Độ dự kiến sản xuất khoảng 26% số iPhone toàn cầu trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 6% của 4 năm trước. Apple hiện chưa công bố liệu vụ rò rỉ có ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt iPhone 18 Pro vào tháng 9 hay không.