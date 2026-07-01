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Chip nhớ khan hiếm trong làn sóng AI

| | Kinh tế số

Chip nhớ khan hiếm trong làn sóng AI

Cơn sốt AI khiến nguồn cung bộ nhớ bị siết chặt, các nhà cung cấp ưu tiên khách hàng lớn, đẩy chi phí của doanh nghiệp nhỏ tăng vọt.

Ảnh minh họa - (Ảnh: Sankai/Getty Images).

Ảnh minh họa - (Ảnh: Sankai/Getty Images).

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo không chỉ đẩy giá chip tăng cao mà còn tạo ra một cuộc khủng hoảng mới trên thị trường bộ nhớ. Trong khi các tập đoàn công nghệ lớn có thể tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí, nhiều doanh nghiệp nhỏ đang đứng trước nguy cơ không còn đủ linh kiện để tiếp tục sản xuất.

Tuần qua, cả Apple và Microsoft đều đồng loạt tăng giá một số sản phẩm chủ lực nhằm chuyển một phần chi phí bộ nhớ tăng mạnh sang người tiêu dùng. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp điện tử quy mô nhỏ, lựa chọn này gần như không khả thi.

Theo hãng nghiên cứu IDC, nhiều nhà cung cấp bộ nhớ hiện ưu tiên nguồn hàng cho các khách hàng lớn, khiến các doanh nghiệp nhỏ vừa khó tiếp cận linh kiện, vừa phải chịu chi phí tăng vọt.

Thực tế, GoPro cảnh báo giá bộ nhớ tăng từ 80 đến 115% có thể đẩy công ty vào nguy cơ phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, Sonos cũng chịu sức ép lớn lên lợi nhuận.

Ở chiều ngược lại, các nhà sản xuất bộ nhớ lại hưởng lợi. Micron cho biết doanh thu quý gần nhất tăng hơn 4 lần, giá bán trung bình bộ nhớ DRAM tăng hơn 260% so với cùng kỳ năm trước. Công ty khẳng định đã ký các thỏa thuận cung ứng dài hạn với nhiều khách hàng lớn trong lĩnh vực điện thoại thông minh và máy tính.

Theo Minh Hằng

VTV

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