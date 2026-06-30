Bạn vẫn đang dùng AI như chatbot? Xu hướng mới là vibe working - để AI làm luôn cả quy trình

Từ “vibe coding” đến “vibe working”

Đầu năm 2025, Andrej Karpathy, cựu Giám đốc AI của Tesla, đã phổ biến thuật ngữ vibe coding trong cộng đồng công nghệ. Thay vì tự viết từng dòng mã, lập trình viên có thể mô tả sản phẩm mình muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên, để AI tạo ra bản nháp ban đầu, sau đó con người sẽ kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Tương tự với khái niệm này, chúng ta cũng có một xu hướng làm việc mới: vibe working với AI Agent - khi đó, người dùng chỉ cần mô tả mục tiêu, AI sẽ tự động thực hiện toàn bộ quy trình, đồng thời phân loại các phần việc để con người duyệt, sửa và quyết định.

Vibe working khác gì cách dùng chatbot thông thường?

Với chatbot thông thường, người dùng hỏi một câu và nhận về một câu trả lời. Công việc dừng lại ở đó, người dùng vẫn phải tự mở tài liệu, tự đối chiếu thông tin, tự gửi email hoặc tự cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

Với AI agent, yêu cầu của bạn sẽ được xử lý như một quy trình hoàn chỉnh. Hệ thống không chỉ trả lời bằng văn bản, mà còn có thể tìm đúng nguồn, chọn bước tiếp theo, gọi công cụ phù hợp và phối hợp nhiều tác vụ trong nền (giống như có một chuyên gia công nghệ đang điều khiển máy tính bạn thay bạn qua teamview vậy). Con người lúc này chuyển từ vai trò người làm từng thao tác sang vai trò người giao mục tiêu, kiểm tra kết quả và quyết định bước cuối cùng.

Ví dụ thực tế về vibe working với AI Agent:

Bạn gửi một email phàn nàn của khách hàng cho hệ thống và nói: "Hãy xử lý trường hợp này sao cho khách hàng nguôi giận và đền bù cho họ hợp lý nhé."

Thay vì chỉ viết một email xin lỗi (như chatbot), một hệ thống AI Agent sẽ:

1. Đọc hiểu cảm xúc khách hàng.

2. Tự động truy cập vào hệ thống CRM để xem lịch sử mua hàng.

3. Tự động sinh ra một mã giảm giá 20% trong hệ thống nội bộ.

4. Viết email xin lỗi kèm mã giảm giá và gửi đi.

5. Lưu trữ lại báo cáo vào file Excel tổng hợp sự cố.

Vibe working không có nghĩa là bạn để AI tự quyết mọi thứ. Nó sẽ hiệu quả khi AI xử lý phần việc lặp lại, còn con người giữ quyền kiểm soát ở những điểm có rủi ro, cảm xúc, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý.