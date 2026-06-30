Ford tuyển lại 350 kỹ sư kỳ cựu sau hạn chế của AI

Logo Ford trên xe bán tải F-Series đời 2026 tại Colorado, Mỹ, ngày 2/11/2025. (Ảnh: AP)

Giám đốc vận hành Ford Kumar Galhotra cho biết hãng đã ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống kiểm soát chất lượng tự động, nhưng kết quả không đạt kỳ vọng. Do đó, Ford đã đưa các chuyên gia kỹ thuật trở lại để phát hiện lỗi trước khi linh kiện được chuyển tới dây chuyền sản xuất.

Trong số 350 kỹ sư được tuyển có cả nhân viên cũ của Ford và những người từng làm việc cho các nhà cung cấp. Họ được hãng gọi là các kỹ sư kỳ cựu nhờ kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất ô tô.

Ông Charles Poon, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng xe của Ford, thừa nhận hãng từng cho rằng chỉ cần đưa các yêu cầu thiết kế vào hệ thống AI là có thể tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công nghệ này vẫn cần sự giám sát và kinh nghiệm của con người.

Ford không từ bỏ kế hoạch ứng dụng AI. Thay vào đó, các kỹ sư kỳ cựu sẽ đào tạo nhân viên trẻ, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh và lập trình lại các công cụ AI.

Giám đốc điều hành Ford Jim Farley cho biết việc tuyển lại các chuyên gia đã góp phần giảm chi phí bảo hành và triệu hồi xe, giúp hãng tiết kiệm hàng trăm triệu USD. Ford cũng đứng đầu nhóm thương hiệu ô tô phổ thông trong khảo sát chất lượng xe mới của J.D. Power được công bố trong tuần.