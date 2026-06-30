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Tất cả người đang sử dụng tài khoản ngân hàng đặc biệt chú ý

| | Kinh tế số

Tất cả người đang sử dụng tài khoản ngân hàng đặc biệt chú ý

Công an khuyến cáo những người sử dụng tài khoản ngân hàng cần chủ động kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công an TP Hải Phòng ngày 29/6/2026 đã ra cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo ngân hàng.

Theo đó, gần đây, Công an liên tục ghi nhận các vụ việc đối tượng giả mạo ngân hàng, tổ chức tín dụng mời chào gửi tiết kiệm với lãi suất cao bất thường, chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Các đối tượng thường lập website, fanpage, tài khoản mạng xã hội có giao diện giống ngân hàng lớn, giả danh nhân viên tư vấn để giới thiệu “suất gửi nội bộ” với lãi suất 15–20%/năm. Chúng cung cấp hợp đồng, giấy tờ giả mạo, hướng dẫn truy cập website giả, cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Qua đó, chúng thu thập thông tin đăng nhập, mã OTP, PIN, dữ liệu thẻ để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Một số còn phát tán tờ rơi, tài liệu gắn mã QR giả dẫn đến website lừa đảo, tiếp tục khai thác thông tin cá nhân.

Tất cả người đang sử dụng tài khoản ngân hàng đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm này, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân chỉ thực hiện giao dịch gửi tiết kiệm thông qua các chi nhánh, phòng giao dịch hoặc website, ứng dụng chính thức của ngân hàng; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN và thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ ai.

Cần cảnh giác với các lời mời chào gửi tiết kiệm có lãi suất cao bất thường, bởi mọi mức lãi suất huy động đều được các ngân hàng công khai theo quy định của pháp luật và không có chương trình "ưu đãi nội bộ" hay "gói tiết kiệm bí mật" triển khai qua mạng xã hội.

Mỗi người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò trên không gian mạng để bảo vệ tài sản của mình, đồng thời góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các chiêu trò tội phạm công nghệ cao.

Khi có nghi vấn bị lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
ngân hàng

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