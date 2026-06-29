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Toàn bộ người dân muốn chiêm ngưỡng quy hoạch Hà Nội 100 năm không thể bỏ lỡ thông tin này

| | Kinh tế số

Từ chiều nay, triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm bắt đầu mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng Hà Nội.

Triển lãm sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan hoàn toàn miễn phí từ ngày 29/6/2026, hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm trực quan, hiện đại, góp phần giới thiệu định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.

Đây là lần đầu tiên, một đồ án quy hoạch tầm nhìn thế kỷ được giới thiệu tới công chúng thông qua không gian trưng bày ứng dụng công nghệ số hiện đại.

Tại khu vực hội nghị, hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các video giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ giúp đại biểu và người dân trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô trong tương lai.

Triển lãm sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan hoàn toàn miễn phí từ ngày 29/6/2026

Cụ thể, tầng 1 (khu vực trung tâm) Bảo tàng Hà Nội được bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể (đường kính 7m) cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm.

Cận cảnh công nghệ trình chiếu 3D Mapping được sử dụng để trực quan hoá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200m2 được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng quy hoạch.

Tại khu vực này cũng bố trí hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô, các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn Thành phố; bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng.

Ngoài ra, tại Bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của Thành phố.

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