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Google yêu cầu Meta giới hạn mức dùng mô hinh AI Gemini

| | Kinh tế số

Google giới hạn mức sử dụng Gemini của Meta do nhu cầu điện toán vượt khả năng đáp ứng, cho thấy cuộc đua AI đang đối mặt với bài toán thiếu hụt hạ tầng xử lý.

Google yêu cầu Meta giới hạn mức dùng mô hinh AI Gemini- Ảnh 1.

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo

Truyền thông Mỹ ngày 28/6 cho biết Google đã quyết định giới hạn dung lượng sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini của Meta, sau khi công ty mẹ của Facebook yêu cầu mức dung lượng điện toán vượt quá khả năng đáp ứng của đối tác.

Nguồn tin tiết lộ vào khoảng tháng 3 năm nay, Google đã thông báo với Meta về việc không thể cung cấp toàn bộ dung lượng Gemini mà hãng này muốn mua. Tình trạng thiếu hụt công suất này đã làm gián đoạn và đình trệ một số dự án AI nội bộ của Meta. Để thích ứng với các lệnh hạn chế, ban lãnh đạo Meta đã yêu cầu nhân viên phải tối ưu hóa và sử dụng tiết kiệm hơn các token AI (đơn vị đo lường khối lượng dữ liệu được xử lý bởi các mô hình AI).

Tình trạng khan hiếm năng lực xử lý cũng ảnh hưởng đến một số khách hàng khác của Google, dù ở mức độ nhẹ hơn. Riêng Meta chịu tác động nặng nề nhất do có nhu cầu sử dụng các mô hình của Google ở mức cao bất thường. Hiện Google và Meta đều chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Vụ việc trên phản ánh một thực trạng trong ngành công nghệ hiện nay. Bất chấp việc đổ hàng tỷ USD để mua sắm chip và xây dựng các trung tâm dữ liệu, các doanh nghiệp vẫn đang phải chật vật xoay sở để đảm bảo đủ sức mạnh điện toán nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ AI ngày càng tăng.

Về bức tranh tài chính của Google, doanh thu mảng điện toán đám mây đã tăng lên mức 20 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 3/2026. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành (CEO) Sundar Pichai thừa nhận những rào cản về năng lực điện toán đã cản bước bộ phận này đạt mức tăng trưởng cao hơn. Theo người đứng đầu Google, tình trạng này cũng chính là nguyên nhân khiến lượng đơn hàng tồn đọng của mảng đám mây tăng gần gấp đôi so với quý trước đó.

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Theo Hương Thủy

VTV

Từ Khóa:
Google, meta

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