Sau một năm tăng trưởng 130% tại Việt Nam, NVIDIA tiết lộ tham vọng biến Hà Nội thành trung tâm AI

Ông Steven Trương, Phó Chủ tịch Toàn cầu của Nvidia

Tại hội nghị, ông Steven Trương, Phó Chủ tịch Toàn cầu của Nvidia cập nhật về Trung tâm NVIDIA tại Việt Nam.

Ông cho biết, trong hơn một năm qua, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt Nam (VRDC) đã mở rộng đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học AI tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời thu hút nhiều nhân lực xuất sắc từ các trường đại học hàng đầu, doanh nghiệp công nghệ lớn cũng như cộng đồng chuyên gia.

Từ năm 2025 đến 2026, NVIDIA Việt Nam tăng trưởng khoảng 130%, trong khi trung tâm VRDC cũng tăng trưởng khoảng 90%.

Ông cho biết các kỹ sư và nhà khoa học của VRDC đang tham gia vào nhiều chương trình chiến lược toàn cầu của NVIDIA như Speech AI, Metropolis cũng như đồng hành cùng các đối tác để xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt trên nền tảng NeMo của tập đoàn.

Ông nhấn mạnh những kết quả trên là minh chứng cho năng lực của đội ngũ Việt Nam khi kết nối công nghệ AI tiên tiến hàng đầu thế giới.

Với làn sóng AI tiếp theo là AI tự chủ (Agentic AI), ông Steven Trương cho biết đây là hệ thống không chỉ tạo ra nội dung mà còn có khả năng suy luận, lập kế hoạch, thực hiện hành động và giải quyết các vấn đề rất phức tạp.

Vị này cho rằng đây sẽ là bước chuyển đổi lớn tiếp theo của ngành công nghiệp AI.

Ông nhấn mạnh Hà Nội không chỉ có thể ứng dụng AI mà sẽ thực sự trở thành một trung tâm, một cực tăng trưởng trong phát triển AI.

“Khi dựa trên những nền tảng AI đó, Hà Nội sẽ trở thành một trung tâm phát triển công nghệ này. Đây không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là vấn đề kinh doanh, tạo động lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp và Chính phủ, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh và năng suất lao động”, ông Steven Trương nói.

Vị này tiết lộ NVIDIA tham vọng xây dựng hệ sinh thái AI tiên tiến nhất với các nhà máy AI và hệ thống hạ tầng AI hiện đại để thu hút nhân tài. Những thành phố ứng dụng AI hiệu quả sẽ trở thành những thành phố thu hút nhân tài và hình thành hệ sinh thái sản xuất tiên tiến.

Ông cho biết tập đoàn sẽ đầu tư vào nguồn nhân lực, đầu tư cho sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu, cũng như triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu cùng các đối tác Việt Nam.

“Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng trung tâm VRDC tại Hà Nội trở thành một trung tâm kỹ thuật AI đẳng cấp thế giới, đóng góp vào thành công của NVIDIA, đồng thời trở thành trung tâm của khu vực và thế giới.

Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm AI, một quốc gia tiên phong về AI. Hà Nội cũng sẽ trở thành một trong những cực tăng trưởng, đóng góp vào quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á”, ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo NVIDA nhận định AI sẽ tạo ra một động lực kinh tế mới trong thập kỷ tới. Vì vậy tập đoàn mong muốn xây dựng Hà Nội trở thành một trung tâm AI, tạo ra những động lực phát triển trong nhiều năm tiếp theo.