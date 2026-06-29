Lời khuyên cho tất cả những ai check-in online bằng VNeID tại sân bay

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 28/6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có hướng dẫn thực hiện thủ tục check-in online bằng ứng dụng VNeID khi đi máy bay.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh việc triển khai check-in online thông qua VNeID là bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số ngành hàng không, góp phần đơn giản hóa thủ tục, nâng cao trải nghiệm của hành khách và tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước.

Vì vậy, đơn vị khuyến nghị hành khách chủ động tìm hiểu, sử dụng các tiện ích số trong quá trình đi lại bằng đường hàng không; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, an toàn hàng không để mỗi chuyến bay đều được diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng kế hoạch.

Check-in online thông qua ứng dụng VNeID như thế nào?

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản đã được định danh mức 2

Bước 2: Ở màn hình chính, vào phần Dịch vụ khác và chọn Dịch vụ hàng không

Bước 3: Nhấn Check-in online và chọn hãng hàng không muốn làm thủ tục

Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị, nếu chính xác, bấm Xác nhận để hệ thống xử lý

Bước 5: Khi hệ thống gửi yêu cầu thành công, VNeID sẽ điều hướng sang ứng dụng của hãng hàng không để hoàn tất quy trình check-in trực tuyến và xác thực danh tính điện tử (eKYC)

Lưu ý: Nếu thiết bị chưa cài đặt hoặc chưa cập nhật ứng dụng Vietnam Airlines/Vietjet phiên bản mới nhất, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến Apple Store hoặc CH Play để tải về hoặc nâng cấp.

Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh

Bước 6: Nhập Mã đặt chỗ và thông tin cá nhân

Hệ thống sẽ tự động điều hướng người dùng sang giao diện làm thủ tục của hãng hàng không. Tại đây, hành khách nhập Mã đặt chỗ (PNR) và Họ của mình.

Bước 7: Xác thực khuôn mặt bằng dữ liệu sinh trắc học và lựa chọn chỗ ngồi

Hệ thống sẽ yêu cầu quyền truy cập camera để thực hiện xác thực khuôn mặt (eKYC). Người dân chỉ cần đưa khuôn mặt vào khung hình và di chuyển theo hướng dẫn.

Sau khi xác thực thành công, hành khách tiến hành chọn vị trí chỗ ngồi phù hợp trên sơ đồ máy bay và nhấn "Xác nhận" để hoàn tất quá trình check-in.

Bước 8: Nhận thẻ lên máy bay điện tử

Sau khi hoàn tất check-in, hệ thống sẽ cấp Thẻ lên máy bay điện tử (Boarding Pass). Người dùng VNeID có thể lưu thẻ lên máy bay trên điện thoại, chụp màn hình hoặc tải về để sử dụng khi làm thủ tục tại sân bay.

Cần lưu ý gì khi thực hiện check-in online bằng ứng dụng VNeID?

Khi check-in online bằng ứng dụng VNeID tại sân bay, người dân cần cài đặt sẵn ứng dụng của hãng hàng không nhằm tiết kiệm thời gian. Bởi lẽ, trong quá trình làm thủ tục, VNeID sẽ tự động chuyển hướng sang ứng dụng của hãng (như Vietnam Airlines hoặc Vietjet) để hoàn tất check-in.

Công an cũng lưu ý, để sử dụng tính năng, tài khoản VNeID bắt buộc phải ở mức độ 2. Theo quy định, thông tin định danh cơ bản ở mức độ 1 chưa đủ để người dân thực hiện check-in online.

Khi thực hiện thủ tục ở sân bay, người dân cần mở ứng dụng và đăng nhập sẵn để sẵn sàng khi đến lượt, hạn chế tình trạng quên mật khẩu hoặc kết nối mạng yếu làm chậm quá trình.

Nếu có hành lý ký gửi, hành khách vẫn cần đến quầy làm thủ tục ký gửi và đi qua khu vực soi chiếu an ninh như bình thường.

Ngoài ra, người dùng VNeID vẫn cần mang giấy tờ gốc để dự phòng. Theo cơ quan Công an, dù check-in bằng VNeID đã thay thế phần lớn giấy tờ bản cứng, người dùng vẫn nên mang theo CCCD hoặc hộ chiếu phòng trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc Internet không ổn định.

Cuối cùng, Công an tỉnh Quảng Ninh lưu ý, trẻ 14 tuổi trở lên cần kiểm tra tình trạng CCCD trước chuyến đi. Nếu chưa có hoặc gặp vấn đề, cần liên hệ Công an để xin giấy xác nhận nhân thân.

Đối với trẻ dưới 14 tuổi, phụ huynh cần chuẩn bị giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) để phục vụ cho việc làm thủ tục bay.