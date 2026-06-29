Người Việt chi hơn 8.100 tỷ mua điện thoại, máy tính trên sàn TMĐT sau 5 tháng

Theo Báo cáo thị trường thiết bị điện tử trên sàn thương mại điện tử do Metric (nền tảng dữ liệu thông minh Metric.vn) công bố, trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/5/2026, doanh số ngành hàng điện thoại, máy tính bảng, máy tính bàn và laptop trên các sàn thương mại điện tử đạt 8.150 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2025.

Báo cáo được thống kê từ dữ liệu trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki. Toàn bộ số liệu đã được lọc bỏ đơn hàng ảo, sản phẩm quà tặng và bao gồm cả các sản phẩm đã bị xóa khỏi sàn.

Shopee tiếp tục dẫn đầu thị phần ngành thiết bị điện tử với 83% doanh số, trong khi TikTok Shop tăng trưởng mạnh.

Không chỉ doanh số tăng trưởng mạnh, sản lượng tiêu thụ cũng đạt khoảng 1,4 triệu sản phẩm, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng nhà bán hàng tham gia kinh doanh nhóm thiết bị điện tử trên các sàn thương mại điện tử đạt khoảng 4.500 shop, tăng 30%.

Về thị phần, Shopee tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi chiếm tới 83% doanh số toàn ngành. Báo cáo cho thấy nền tảng này vẫn duy trì đà tăng trưởng doanh số 52% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó củng cố vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến đối với ngành hàng thiết bị điện tử.

Trong khi đó, TikTok Shop là nền tảng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất. Doanh số tăng 172% so với cùng kỳ năm 2025, giúp thị phần tăng từ 7% lên 12%. Theo Metric, thị trường đang ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể từ Lazada và Tiki sang TikTok Shop.

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong cơ cấu doanh số theo phân khúc giá. Báo cáo cho thấy các sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung và cận cao cấp ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất cao.

Cụ thể, nhóm sản phẩm có giá từ 5-10 triệu đồng tăng doanh số 118%, nhóm 10-20 triệu đồng tăng 192% - mức cao nhất trong các phân khúc, còn nhóm 20-30 triệu đồng tăng 92%.

Trong khi đó, dù vẫn là phân khúc đóng góp tỷ trọng doanh số lớn nhất trong năm 2026, nhóm sản phẩm có giá trên 30 triệu đồng lại giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn nhiều hơn các thiết bị điện tử thuộc phân khúc giá từ 10-30 triệu đồng.

Theo báo cáo, sự sụt giảm của phân khúc trên 30 triệu đồng cùng với sự tăng trưởng mạnh của nhóm sản phẩm từ 10-30 triệu đồng cho thấy xu hướng "down-trade" (hạ cấp) có tính toán.

Thay vì lựa chọn các phiên bản cao cấp nhất như Pro Max, Ultra hoặc laptop cấu hình cao nhất, người tiêu dùng có xu hướng chọn các phiên bản thấp hơn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Ở ngành hàng điện thoại và máy tính bảng, Apple tiếp tục dẫn đầu doanh số với hơn 3.154 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chỉ đạt 8%, thấp hơn đáng kể so với nhiều thương hiệu khác trong nhóm dẫn đầu.

Samsung đứng thứ hai với mức tăng trưởng 150%. Xiaomi ghi nhận mức tăng 127%, Oppo tăng 199%, trong khi Honor có tốc độ tăng trưởng cao nhất với 347%, qua đó góp mặt trong nhóm 5 thương hiệu dẫn đầu ngành điện thoại và máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử.

Đối với ngành hàng laptop và máy tính bàn, Apple vươn lên vị trí số một với doanh số 94,11 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Dell giảm 30% doanh số và đánh mất vị trí dẫn đầu. Lenovo tăng 96%, Asus tăng 141%, còn HP tăng 30%.

Số liệu của Metric cho thấy thị trường thiết bị điện tử trên các sàn thương mại điện tử tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2026, cả về doanh số, sản lượng lẫn số lượng nhà bán hàng.

Đồng thời, thị trường cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý về cơ cấu phân khúc giá, thị phần giữa các sàn thương mại điện tử cũng như vị thế của các thương hiệu trong từng ngành hàng.