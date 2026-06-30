Bị 143 nhà đầu tư khước từ, suýt phá sản sau 6 năm: Chàng trai Harvard kiến tạo đế chế thiết bị đeo Whoop trị giá 10,1 tỷ USD ở tuổi 36

Đối với Will Ahmed, con đường xây dựng Whoop bắt đầu từ thứ mà anh gọi là “sự phản bội tối tăm nhất”. Kẻ thủ ác không ai khác chính là cơ thể của chính anh. Từ một chàng sinh viên Harvard bị ám ảnh bởi việc luyện tập quá độ đến mức kiệt sức, Will Ahmed đã tạo nên một thiết bị đeo không màn hình độc đáo, chinh phục hàng triệu người dùng toàn cầu và những siêu sao thể thao hàng đầu thế giới.

Hành trình 12 năm của Whoop không phải là một đường thẳng rải đầy hoa hồng. Đó là câu chuyện về một người trẻ tuổi cứng đầu, kiên định với tầm nhìn của mình ngay cả khi đứng trước 143 lời từ chối của giới đầu tư và chỉ cách bờ vực phá sản đúng một tuần lễ.

Từ sự “phản bội của cơ thể” đến bản kế hoạch kinh doanh trong ký túc xá Harvard

Thời trẻ, Will Ahmed có một tình yêu mãnh liệt với thể thao. Anh chơi nhiều bộ môn khác nhau và cuối cùng trở thành đội trưởng đội bóng quần (squash) danh tiếng của Đại học Harvard. Thế nhưng, chính sự đam mê quá đà này đã đẩy anh vào trạng thái mệt mỏi mãn tính do tập luyện quá sức. Will Ahmed chia sẻ rằng anh liên tục rơi vào một vòng lặp luẩn quẩn là cơ thể ngày càng khỏe mạnh hơn, rồi đột ngột đổ gục, kiệt sức hoàn toàn mà không hiểu lý do vì sao.

Trong lúc theo học ngành chính phủ và kinh tế tại Harvard, Ahmed đã dành hàng trăm giờ đồng hồ để nghiên cứu các tài liệu y khoa. Anh nhận ra rằng hội chứng tập luyện quá độ có thể xảy ra với bất kỳ ai tập thể dục thường xuyên, chứ không riêng gì các vận động viên chuyên nghiệp. Nhận thấy một thị trường tiềm năng chưa được khai phá gồm những khách hàng năng động, có ý thức bảo vệ sức khỏe và khao khát hiểu rõ những gì đang diễn ra bên trong cơ thể mình, Ahmed đã nảy ra ý tưởng lớn.

Trước khi tốt nghiệp vào năm 2012, anh xuất bản công trình nghiên cứu của riêng mình mang tên "Công cụ phản hồi: Đo lường cường độ, phục hồi và giấc ngủ" và bắt đầu bắt tay vào việc xây dựng Whoop. Làm việc tại Phòng thí nghiệm Đổi mới của Harvard cùng hai người bạn học là John Capodilupo và Aurelian Nicolae, Ahmed viết bản kế hoạch kinh doanh đầu tiên và phát triển những nguyên mẫu đầu tiên tích hợp cảm biến sinh học.

Bước vào thị trường khi chưa từng có một công việc toàn thời gian nào trước đó, chàng trai 22 tuổi khi ấy phải đối mặt với vô vàn hoài nghi. Ahmed thừa nhận bản thân đang xây dựng một doanh nghiệp ở điểm giao thoa giữa phần cứng, phần mềm, khoa học dữ liệu và y học, trong khi anh không phải là kỹ sư phần cứng, nhà khoa học máy tính hay bác sĩ. Chính sự "thiếu thốn" về chuyên môn kỹ thuật này đã khiến chặng đường gọi vốn ban đầu của anh trở thành một cơn ác mộng thực sự.

Trong những ngày đầu, Will Ahmed phải tự xoay xở nguồn vốn từ gia đình và bạn bè để duy trì hoạt động cho Whoop. Anh dành phần lớn thời gian của năm 2012 để thuyết phục các quỹ đầu tư lớn nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Tổng cộng, Ahmed đã nhận tới 143 lời từ chối trong những năm đầu thành lập công ty.

Thời điểm Whoop ra mắt cũng là lúc thị trường thiết bị đeo chứng kiến sự trỗi dậy của các thế lực khổng lồ. Nike vừa tung ra vòng đeo tay FuelBand vào đầu năm 2012, và hai năm sau đó, chiếc Apple Watch huyền thoại cũng chính thức trình làng. Việc phải đối đầu trực diện với hai trong số những thương hiệu lớn nhất thế giới được xem là một nhiệm vụ bất khả thi đối với một startup non trẻ.

Nhiều nhà đầu tư lúc bấy giờ đã khuyên Ahmed nên từ bỏ mảng phần cứng và chuyển sang viết phần mềm cho thiết bị của các công ty khác. Tuy nhiên, anh kiên quyết từ chối. Ahmed tin rằng chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài là phải làm chủ "hệ sinh thái khép kín", bao gồm cả việc tự sản xuất thiết bị phần cứng lẫn phát triển phần mềm tối ưu hóa dữ liệu. Sự kiên trì đó cuối cùng đã được đền đáp khi anh thuyết phục thành công quỹ Collaborative Fund dẫn đầu vòng gọi vốn hạt giống trị giá 3 triệu USD vào tháng 7 năm 2013.

Để tạo nên sự khác biệt, Whoop tập trung vào việc thu thập các chỉ số sinh học chuyên sâu như nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi của cơ thể, vốn là những dữ liệu trước đây chỉ có thể đo lường bằng các thiết bị y tế cồng kềnh tại bệnh viện. Nhóm đồng sáng lập đã tự thiết kế từng linh kiện nhỏ nhất, từ cảm biến LED đo lưu lượng máu không xâm lấn cho đến dây đeo thoải mái, trước khi chính thức đưa sản phẩm thương mại đầu tiên ra thị trường vào tháng 9 năm 2015.

Đứng bên bờ vực phá sản và cú lội ngược dòng ngoạn mục

Chiến lược ban đầu của Whoop là tiếp cận các vận động viên đỉnh cao để tạo dựng uy tín thương hiệu. Nhờ tiếp cận thông qua các huấn luyện viên cá nhân, sản phẩm của Whoop đã nhanh chóng xuất hiện trên cổ tay của những siêu sao như LeBron James hay Michael Phelps. Thế nhưng, tiếng tăm từ những ngôi sao này không đồng nghĩa với doanh số bán hàng bùng nổ.

Đến năm 2017, Whoop vẫn chịu cảnh thua lỗ nặng nề và chỉ cách thời điểm tuyên bố phá sản đúng một tuần lễ. Ahmed nhớ lại đó là giai đoạn đau đớn nhất khi công ty chỉ có đủ dòng tiền mặt để duy trì hoạt động trong vòng ba tháng. Vấn đề nằm ở chỗ, các vận động viên chuyên nghiệp sẵn sàng chi 500 USD cho một chiếc vòng thông minh, nhưng người tiêu dùng đại chúng thì không. Whoop cần một nguồn doanh thu ổn định và liên tục để bù đắp cho chi phí nghiên cứu và phát triển khổng lồ.

Năm 2018, Ahmed đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: Thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh. Thay vì bán thiết bị với giá cắt cổ, Whoop chuyển sang mô hình đăng ký thành viên với mức phí ban đầu là 199 USD mỗi năm (hiện tại là 239 USD/năm hoặc 399 USD cho hai năm). Khách hàng sẽ nhận được thiết bị miễn phí và có quyền truy cập vào ứng dụng phân tích dữ liệu sức khỏe chuyên sâu cùng các bản cập nhật phần mềm liên tục.

Mô hình subscription độc đáo này đã giúp Whoop tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 khi người tiêu dùng bắt đầu quan tâm sâu sắc đến sức khỏe cá nhân. Nhờ số lượng thành viên mới tăng gấp đôi, Whoop đã kết thúc năm tài chính với dòng tiền dương và nhanh chóng đạt mức định giá 10,1 tỷ USD sau vòng gọi vốn 575 triệu USD vào tháng 3 năm ngoái, quy tụ những nhà đầu tư danh tiếng từ giới thể thao như LeBron James, Cristiano Ronaldo và Rory McIlroy.

Mặc dù thị trường thiết bị đeo hiện nay vô cùng khốc liệt với sự thống trị của Apple Watch, Pixel Watch hay các đối thủ như nhẫn thông minh Oura, Will Ahmed vẫn tự tin vào con đường riêng của mình. Anh xem các thiết bị có mặt đồng hồ là một phân khúc hoàn toàn khác, và thực tế có rất nhiều khách hàng của Whoop đeo cả hai thiết bị cùng một lúc.

Để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, Whoop đang tích cực mở rộng ra thị trường quốc tế, đặc biệt là các quốc gia như Ấn Độ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc phân tích dữ liệu sức khỏe. Ahmed cũng hướng tới việc phát triển công nghệ có khả năng phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh tật, thay vì chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tập luyện thể thao.

Đằng sau thành công của một startup trị giá 10,1 tỷ USD là một vị CEO có lối sống vô cùng kỷ luật và nghiêm khắc với bản thân. Will Ahmed bắt đầu mỗi ngày bằng một lộ trình bất di bất dịch: Thức dậy, tắm nước lạnh, dành 20 phút thiền định để nhìn nhận lại những thiếu sót trong công việc của ngày hôm trước. Anh tự nhận mình là người phê bình nghiêm khắc nhất của chính mình và luôn tìm thấy sự bình yên trong việc tự soi chiếu đó.

Nói về quyết định khởi nghiệp ngay khi vừa rời ghế nhà trường, Ahmed thừa nhận đó là một trong những quyết định đáng sợ nhất đời mình. Dẫu vậy, anh khuyên các bạn trẻ và những nhà khởi nghiệp tương lai hãy luôn tin vào trực giác của bản thân. Đôi khi, bạn phải thực hiện một cú nhảy vọt đầy liều lĩnh nếu tiếng nói bên trong đang không ngừng thúc giục bạn hành động. Với Will Ahmed, tiếng nói của chàng thanh niên 22 tuổi năm nào giờ đây đã được hiện thực hóa bằng một trong những đế chế công nghệ thể thao lớn nhất hành tinh.

*Nguồn: CNBC, The Information