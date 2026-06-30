Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?
Theo Trần Hoàng - Duy Phạm |
30-06-2026 - 11:56 AM |
Kinh tế số
Tham quan triển lãm quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nhiều người dân bày tỏ mong muốn quy hoạch sớm được hiện thực hóa, triển khai được công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo Trần Hoàng - Duy Phạm
Tiền Phong
Theo Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/nguoi-dan-noi-gi-khi-tham-quan-quy-hoach-thu-do-ha-noi-tam-nhin-100-nam-post1855543.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM