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Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?

| | Kinh tế số

Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?

Tham quan triển lãm quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nhiều người dân bày tỏ mong muốn quy hoạch sớm được hiện thực hóa, triển khai được công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Người dân chia sẻ cảm nghĩ về bản quy hoạch
Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?- Ảnh 1.

Khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội vào chiều 29/6, triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn.

Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?- Ảnh 2.

Chỉ tính riêng trong 3 tiếng sau mở cửa (từ 14h đến 17h ngày 29/6), đã có khoảng 4.000 người vào tham quan triển lãm.

Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?- Ảnh 3.

Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa đón khách đến ngày 29/8. Thời gian mở cửa đón khách hàng ngày (trừ thứ Hai) là từ 9h đến 17h.

Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?- Ảnh 4.

Ông Đỗ Mạnh Hưng (phường Bạch Mai) ấn tượng nhất với loạt tuyến Metro của Hà Nội, nếu hoàn thiện, giao thông Hà Nội sẽ thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, ông Hưng cũng kiến nghị cần sớm có quy hoạch chi tiết và cũng công khai để người dân nắm bắt được.

Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?- Ảnh 5.

"Nhà tôi có khả năng phải di dời do gần ga Metro đoạn đi qua Đại Cồ Việt, nếu có quy hoạch chi tiết sớm thì rất tốt để người dân có phương án chuẩn bị", ông Hưng chia sẻ.

Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?- Ảnh 6.

Trước đó, ngày 13/5, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm - quy hoạch hợp nhất, tích hợp Quy hoạch thủ đô và Quy hoạch chung thủ đô.

Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?- Ảnh 7.

Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên hơn 3.359km2, quy mô dân số dự báo khoảng 14-15 triệu người vào năm 2035 và đến 17-19 triệu người vào năm 2065.

Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?- Ảnh 8.

Quy hoạch xác định lấy quan điểm xây dựng thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.

Người dân nói gì khi tham quan quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm?- Ảnh 9.

Một góc ảnh nghệ thuật của triển lãm quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Theo Trần Hoàng - Duy Phạm

Tiền Phong

Từ Khóa:
quy hoạch

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